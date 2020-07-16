Fransız basınından Türkiye manşeti: Savaş kapımızda

Türkiye ve Fransa arasındaki gerilimin ilk işaretleri, Suriye'nin kuzeyinde geçtiğimiz yıllarda verildi. Paris yönetimi, Ankara'nın YPG'li teröristleri hedef alan operasyonlarına karşı çıktı.

Peşinden gerilim Doğu Akdeniz ve Libya'ya taşındı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramasını istemeyen Fransa, Yunanistan'ın yanında saf tuttu.

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle (UMH) imzalanan deniz yetki anlaşması ile elini güçlendiren Türkiye, bu yılın ilkbaharından itibaren iç savaş ülkesinde dengeleri alt üst etti.

Başkent Trablus'u kuşatan savaş ağası General Halife Hafter milisleri Türkiye'nin desteğiyle püskürtüldü, savaş Sirte ve Cufra'da düğümlendi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya gibi ülkelerle birlikte General Hafter'i açık şekilde destekleyen Fransa, sahada alınan mağlubiyetin ardından Akdeniz'den Libya'ya giden bir gemiyi aramak istedi ancak Türk donanması buna izin vermedi.

Türk savaş gemilerinin kendi unsurlarına 'radar kilitledi'ği gerekçesiyle NATO'ya şikayette bulunan Paris yönetiminin iddiaları boş çıktı.