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Fransız çıplaklar kampında Covid-19 vaka sayısı rekor kırdı; Sağlık Bakanlığı alarma geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2020 07:58 | Son Güncelleme

Fransa’nın Akdeniz kıyısındaki bir çıplaklar kapında, Covid-19 vakası sayısında rekor seviyede artış yaşandığı açıklandı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı alarma geçti.

Fransız çıplaklar kampında Covid-19 vaka sayısı rekor kırdı; Sağlık Bakanlığı alarma geçti

Fransa’nın güneyindeki Herault bölgesindeki Le Cap d'Agde isimli çıplaklar kampında yaklaşık 100 kişinin Covid-19 virüsü taşıması üzerine Sağlık Bakanlığı alarma geçti.

Euronews haberine göre; Bakanlık durumu “endişe verici” olarak tanımlarken, çarşamba günü 57 olan vaka sayısına, pazartesi günü 37 kişinin daha eklendiğini duyurdu.

Bölge Sağlık Ajansı, vaka sayısının daha fazla olabileceği uyarasında bulundu ve önlemlerin artırılmasını istedi. Çıplaklar kampında, Covid-19 testlerinin de artırılacağı bildirildi.

Fransa’da şu ana kadar 280 bin Covid-19 vakası tespit edilirken, bu virüsten ölenlerin sayısı 30 bini geçti.

Fransız Sağlık Bakanı Olivier Veran, virüsün 40 yaş altındakilerde, 65 yaş üstüne oranla dört misli daha fazla yayıldığı uyarısında bulundu.


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