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Fransız Cumhurbaşkanı Macron'a çiftçilerden büyük tepki! Ortalık savaş alanına döndü... "Macron istifa!"

24.02.2024 17:14
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris Uluslararası Tarım Fuarı'na katıldı. Fransız Cumhubaşkanı, çiftçilerin yoğun protestosuyla karşı karşıya kaldı. Öfkeli çiftçiler "Macron istifa" sloganları atıp, polise yumurta fırlattı. Polis ekipleri eylemcilere biber gazıyla müdahalede bulundu.

Fransız Cumhurbaşkanı Macron'a çiftçilerden büyük tepki! Ortalık savaş alanına döndü... "Macron istifa!"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geleneksel Paris Uluslararası Tarım Fuarı'na katılmasıyla polis ve çiftçiler arasında arbede yaşanmaya başladı. Macron'un fuara gelmesiyle onlarca çiftçi, güvenliği de geçerek etkinliğin yapıldığı alana girdi. Öfkeli kalabalığı kontrol altına almaya çalışan güvenliğin yetersiz kalması üzerine fuara özel polis birimleri intikal etti.

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"MACRON İSTİFA"

"Macron istifa" sloganı atan çiftçiler, "gerekirse Macron'u fuardan kendi elleriyle çıkaracaklarını" belirtti.
Islıklar çalarak Macron'u yuhalayan çiftçiler, polislere yumurta fırlattı. Eylemciler ve polis arasında arbede yaşanırken, bazı çiftçiler gözaltına alındı.

Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

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FUAR ERTELENDİ

Eylem devam ettiği sürece fuarın bazı alanlarının halka kapalı olacağı duyuruldu. Organizatörleri ayrıca fuarın bugün halka açılış saatini erteledi.

Fuarı ziyaret etmeye gelen 2 bini aşkın kişi kapıda bekliyor.

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ÇİFTÇİLER NE İSTİYOR?

Çiftçiler, Fransa Cumhurbaşkanı'nın ülkede yaşanan "tarım krizinin" farkına varıp buna çözüm üretmesini istiyor.

Fuarda konuşma yapan Macron, tarım krizinin bu fuarda birkaç saate çözülmeyeceğini ifade ederek, etkinliğin iyi geçmesi gerektiğini söyledi.

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MACRON ÇİFTÇİLERİ ELYSEE SARAYI'NDA AĞIRLAYACAK

Çiftçilerin "gelir krizi" yaşadığını belirten Macron, Avrupa Birliği (AB) düzeyinde çiftçiler için taban fiyat belirleyeceklerini kaydetti.

Tarım sektörü sendikalarını 3 hafta sonra Elysee Sarayı'nda ağırlayacağını bildiren Macron, "Soulevements de la Terre" isimli çevreci topluluğu fuara davet ettiğine yönelik iddiayı sert bir dille yalanladı.

Macron, fuarda yaşanan arbede konusunda, insanların öfkesini ifade edebileceğini ancak şiddet uygulayamayacağını belirtti.

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Paris Uluslararası Tarım Fuarı, Fransız tarım sektörü ve hayvan yetiştiriciliğinin tanıtımını yapan başat etkinlik olarak biliniyor.

Yüz binlerce ziyaretçi ağırlayan geleneksel fuara, ülkenin cumhurbaşkanı da dahil önde gelen siyasiler katılım gösteriyor.

Fransa'da hükümetin ve AB'nin tarım politikalarına tepki gösteren çiftçiler, günlerce traktörleriyle Paris ve çevresindeki yolları trafiğe kapatmıştı.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çiftçi Fransa macron
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