Fransız doktordan korkunç açıklama: 2 saat içinde boğuluyorlar

Salgının Avrupa'da en çok görüldüğü ülkelerden olan Fransa'da koronavirüse ilişkin doktorlar önemli uyarılarda bulundu.

İnsanlara "sokağa çıkmayın" çağrısında bulunan Fransız doktorlar, "Hastalar içeriye konuşarak geliyor, 2 saat sonra boğuluyorlar" ifadelerini kullandı.

Binlerce korona hastasının tedavisinde görevli doktorlar yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte Paris bölgesinde hastanelerde yüzde 20'lik artış var. Hastaların yüzde 35'i solunum cihazına bağlı. İçeriye konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar. Lütfen dışarı çıkmaktan vazgeçin. Bu hayal dahi edemeyeceğiniz kadar ciddi" diye konuştu.

dünya genelinde ölü sayısı da 14 bin 600'ü geçti. Virüsün doğduğu yer olan Çin, salgını kontrol altına almış durumda.

Ancak Asya dışındaki ülkelerde durum kötüye gidiyor. İtalya'da vaka sayısı 60 bine yaklaştı.

ABD ve İspanya'da da vaka sayılarında patlama yaşandı. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın uyarılarını dikkate almayan halk, hafta sonu sıcak havanın da etkisiyle parklara ve sahillere akın etti.



