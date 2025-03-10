Fransız örgüsü nedir, nasıl yapılır? Evde fransız örgüsü yapımı

Saç şekillendirmek için türlü yöntemler vardır. Bu yöntemlerden biri de Fransız örgüsü adı verilen saç stilidir. Bu teknik şık ve hacimli bir görünüm elde etmek isteyenler tarafından sık sık tercih edilmektedir. Günlük kullanımda veya özel günlerde tercih edilebilmektedir.

Fransız örgüsü nedir?

Fransız örgüsü, saçları 3'lü bir şekilde örerek yapılan bir saç modelidir. Bu modelde, saçlar başın üst kısmından başlanarak 3 tutama ayrılır ve her biri sırayla üstten alttan geçirilerek örülür. Örgü ilerledikçe her yeni tutam yapılan örgüye eklenir. Bu şekilde örgü başın etrafında sıkı ve düzgün bir şekilde ilerler.

Fransız örgüsünün en belirgin özelliği, saçın her bölümüne eklenen küçük tutamlarla şekil alıyor oluşudur. Bu işlem örgüyü hem daha hacimli hem de daha şık bir hale getirir. Saçın doğal yapısına göre de daha belirgin veya daha ince bir görünüm kazanılabilir.

Fransız örgüsü günlük kullanımda ya da özel günlerde tercih edilen zarif bir saç stili olarak bilinir. Bu örgü, farklı saç uzunlukları ve şekilleriyle rahat bir şekilde yapılabilir.

Fransız örgüsü nasıl yapılır?

Fransız örgüsü yapımı şöyledir: