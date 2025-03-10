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Fransız örgüsü nedir, nasıl yapılır? Evde fransız örgüsü yapımı

Melek Nacar Melek Nacar
10.03.2025 16:35
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Farklı teknikler kullanılarak çeşitli saç modelleri oluşturulabilir. Fransız örgüsü de saçta ince ve sıkı bir tutam oluşturup üçlü örgü tekniğiyle yapılan bir saç modelidir. Peki, Fransız örgüsü nasıl yapılır?

Fransız örgüsü nedir, nasıl yapılır? Evde fransız örgüsü yapımı

Saç şekillendirmek için türlü yöntemler vardır. Bu yöntemlerden biri de Fransız örgüsü adı verilen saç stilidir. Bu teknik şık ve hacimli bir görünüm elde etmek isteyenler tarafından sık sık tercih edilmektedir. Günlük kullanımda veya özel günlerde tercih edilebilmektedir.

Fransız örgüsü nedir?

Fransız örgüsü, saçları 3'lü bir şekilde örerek yapılan bir saç modelidir. Bu modelde, saçlar başın üst kısmından başlanarak 3 tutama ayrılır ve her biri sırayla üstten alttan geçirilerek örülür. Örgü ilerledikçe her yeni tutam yapılan örgüye eklenir. Bu şekilde örgü başın etrafında sıkı ve düzgün bir şekilde ilerler.

Fransız örgüsünün en belirgin özelliği, saçın her bölümüne eklenen küçük tutamlarla şekil alıyor oluşudur. Bu işlem örgüyü hem daha hacimli hem de daha şık bir hale getirir. Saçın doğal yapısına göre de daha belirgin veya daha ince bir görünüm kazanılabilir.

Fransız örgüsü günlük kullanımda ya da özel günlerde tercih edilen zarif bir saç stili olarak bilinir. Bu örgü, farklı saç uzunlukları ve şekilleriyle rahat bir şekilde yapılabilir.

Fransız örgüsü nasıl yapılır?

Fransız örgüsü yapımı şöyledir:

  • İlk olarak saçlar düzgün bir şekilde taranır ve üç eşit tutama ayrılır.
  • Hemen ardından sağdaki tutam ortadaki tutama soldaki tutam ise yine ortadaki tutama geçirilir.
  • Örgü ilerledikçe her sıraya yeni saç tutamları ekleyerek örgüyü başın etrafında sıkı bir şekilde örmeye devam edilir.
  • Son adımda ise tüm saçı örüp ince bir lastik ile sabitlenir. Bu yöntem aynı zamanda evde Fransız örgüsü yapımı da olmaktadır.
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Anahtar Kelimeler:
saç modelleri
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