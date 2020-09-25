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Fransız polisi satırlı saldırıda yaralı sayısını 2 olarak açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 17:21 | Son Güncelleme

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan bıçaklı saldırıda yaralı sayısı polis tarafından 2 olarak açıklandı.Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Charlie Hebdo dergisinin eski ofisi yakınlarında satırlı saldırı yaşanmıştı.

Fransız polisi satırlı saldırıda yaralı sayısını 2 olarak açıkladı

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan bıçaklı saldırıda yaralı sayısı polis tarafından 2 olarak açıklandı.
Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Charlie Hebdo dergisinin eski ofisi yakınlarında satırlı saldırı yaşanmıştı. Bölgede hareketli anların yaşanmasına neden olan olaya ilişkin polis tarafından yapılan ilk açıklamalarda 4 kişinin yaralandığı kaydedilmişti. Paris polisi ise yaralı sayısını 2 olarak açıkladı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırının yaşandığı bölgeye yakın olan Bastille Meydanı’nda olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığı duyurulmuştu. Şüphelinin üzerinde kan lekeleri bulunduğu belirtilmişti.

Fransız polisi satırlı saldırıda yaralı sayısını 2 olarak açıkladı

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