Fransız şef Paul Bocuse'ün restoranı 1965'ten beri sahip olduğu üç Michelin yıldızından birini kaybetti, Michelin Rehberi 'adil olmamakla' suçlandı

Dünyaca ünlü Fransız şef Paul Bocuse'ün restoranı üç Michelin yıldızından birini kaybetti. Michelin Rehberi'nin bu kararı gastronomi dünyasında tartışma yarattı.

L'Auberge du Pont de Collonges adlı restoran, şef Paul Bocuse'ün kendi adıyla biliniyor. Restoran 1965 yılından bu yana sahip olduğu üç Michelin yıldızıyla, en uzun süre üç yıldız sahibi olan restoran olarak dünya rekorunu da elinde bulunduruyordu.

Michelin Rehberi ise yemek kalitesinin 'artık üç yıldızı hak edecek seviyede olmadığı' gerekçesiyle restoranıı iki yıldıza düşürdü.

Fransa'da gastronomi ikonu olarak bilinen Bocuse ailesi kararın kendilerini üzdüğünü söyledi.

Michelin Reberi'nin başkanı Gwendal Poullenec, kararı Lyon yakınlarındaki restorana yaptığı ziyarette açıkladı.

Washington Post gazetesine konuşan Poullenec, "Tabii çok duygusal bir ortam oldu" dedi ve mutfak kalitesinin seviyesinde değişiklik olsa da yine de 'mükemmel olduğunu' ifade etti.

'Fransız mutfağının Papası'

Bocuse, 2018'de 91 yaşında hayatını kaybetti. Ama aile ismin gastronomi dünyasındaki şanını ve kalitesini korumaya özen gösterdi. Bocuse uluslararası gıda imparatorluğunun başındaydı ve memleketi Fransa'da 'Mutfağın Papası' olarak anılıyordu.