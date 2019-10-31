Fren yerine gaza bastı, çarptığı eşi öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde geri manevra yapmak isteyen Enver Aydın'ın (69) fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkan otomobilin çarptığı eşi Döndü Aydın (75) yaşamını yitirdi.

Alanya'ya bağlı Avsallar Mahallesi'nde Enver Aydın, 07 ACZ 124 plakalı otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada fren yerine gaz pedalına bastı. Kontrolden çıkan otomobil bu sırada arkada bulunan Enver Aydın'ın eşi Döndü Aydın'a çarptı. Ağır yaralanan Döndü Aydın çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Döndü Aydın yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarmanın gözaltına aldığı Enver Aydın ise sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

