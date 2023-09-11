HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fren yerine gaza bastı! Otelin camından...

Fren yerine gaza bastı! Otelin camından...

11.09.2023 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da bir otomobil sürücüsü aracını park ederken yanlışlıkla fren yerine gaza basınca otele daldı. Araç, otelin camından içeri girdi. Olay esnasında otelin dinlenme bölümündeki müşteriler cam kırıklarından yaralandı.

Fren yerine gaza bastı! Otelin camından...

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Av. İbrahim Bozyel Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 ABT 070 plakalı otomobil sürücüsü, aracını otelin yanındaki boş olan yere park ettiği sırada fren yerine gaza bastı.

AW028203_04

Araç, otelin camından içeri girdi. Olay esnasında otelin dinlenme bölümündeki müşteriler cam kırıklarından yaralandı. Kazada araçta da hasar meydana geldi.

AW028203_03

Otel çalışanı Serkan Erik, kaza esnasında müşterilerle ilgilendiğini, birden bir aracın camdan içeri girdiğini belirterek, “Buraya bir araç gelerek park etti. Park sonrasında da yanlışlıkla fren yerine gaza basınca içeri girdi. İçeriye girerek camı bu hale getirdi, bayağı zarar oldu. Karşı taraftan da zarar oldu. İçeride müşterilerimiz de vardı. Müşterilerimizin bazılarında cam kırıklarından dolayı sıyrıklar oluştu, ama çok şükür bir sıkıntı olmadı” dedi.

(İHA)

AW028203_07

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da büyük panik! Taş ocağında heyelanTrabzon'da büyük panik! Taş ocağında heyelan
Görüntüler infial yarattı! Suriye uyruklu iki kişi, engelli gencin başına silah dayayıp darp ettiGörüntüler infial yarattı! Suriye uyruklu iki kişi, engelli gencin başına silah dayayıp darp etti
iPad Air 6'nın çıkış tarihiyle ilgili dikkat çeken iddia!iPad Air 6'nın çıkış tarihiyle ilgili dikkat çeken iddia!
Anahtar Kelimeler:
Araç otel kaza

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Açılışa katıldı! Yine yuhalandı

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.