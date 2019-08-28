HABER

Freni boşalan greyderin park halindeki otomobili ezme anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 20:05 | Son Güncelleme

SİNOP'ta çevre düzenlemesi çalışması yaptığı sırada freni boşalan gereyder, park halindeki otomobilin üzerine çıktı.

Freni boşalan greyderin park halindeki otomobili ezme anı kamerada

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta çevre düzenlemesi çalışması yaptığı sırada freni boşalan gereyder, park halindeki otomobilin üzerine çıktı. Kimsenin yaralanmadığı kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yanısıdı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Sinop Belediyesi'ne ait greyder, çevre düzenlemesi için çalıştığı esnada freni boşaldı. Kontrolden çıkan iş makinası, İbrahim Demir'e ait 57 AJ 445 plakalı park halinde bulunan otomobilin üzerine çıktı. Operatörünün kontrolünden çıkan iş makinesi, sürüklenen otomobilin demir bariyerlere vurmasıyla durabildi. Kazada, otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Kimsenin yaralanmadığı kaza anı da çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasına yanısıdı. Görüntülerde, çalıştığı sırada geri manevra yapan greyderin kontrolden çıkıp park halindeki otomobilin üzerine çıktığı görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Freni boşalan greyderin park halindeki otomobili ezme anı kamerada

PARTNER İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı İlişkilerdeki sorunların en büyük sebebi ortaya çıktı
Adana'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı Adana'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı 
Niğde’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralıNiğde’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.