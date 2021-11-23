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  4. Mersin'de freni boşalan halk otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

Mersin'de freni boşalan halk otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı

23.11.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Tarsus ilçesinde freni boşalan halk otobüsü kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Otobüsteki 3 yolcunun yaralandığı kaza, kameralara yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Atatürk Caddesi Kültür Parkı kavşağında meydana geldi.

Sunay Atilla Üst Geçidi'nden inerken freni boşalan M.F.G. (42) idaresindeki halk otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Burç M.'nin (38) kullandığı otomobil, Haydar Cura idaresindeki otomobil, Oğuz A.'nın kullandığı otomobil, Özlem D. yönetimindeki otomobil, Nebahat G. idaresindeki otomobil ve Coşkun Y. idaresindeki otomobil, kazaya karıştı. Araçlarda hasar meydana gelirken kavşakta trafik durma noktasına geldi.

Kazada otobüste yolculuk yapan Ali Turgay K. (72) ile İsmet Efe B. ve Hikmet Melih B. isimli çocuklar yaralandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin
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