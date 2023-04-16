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  4. Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! 1 ölü, 1 yaralı

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! 1 ölü, 1 yaralı

16.04.2023 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çankırı’da freni boşalan hafriyat kamyonu çarptığı kamyonla 10 metre yükseklikten yol inşaatı alanına düştü. Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Çankırı il merkezi çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ş. (60) idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu freninin boşalması neticesinde, köprü onarım çalışmasının bulunduğu alandaki beton pompası taşıyan kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan her iki kamyon da yaklaşık 10 metre yükseklikten inşaat alına düştü. Kazada hafriyat kamyonu sürücüsü G.Ş. hayatını kaybetti. Kaza sırasında inşaat alanında bulunan T.G. (41) ise yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan T.G. Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. G.Ş.’nin cenazesi ise olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından morga kaldırıldı. Hafriyat kamyonu ve beton pompası taşıyan kamyonun kaldırılması için iş makinesi ile çalışma başlatıldı. (İHA)

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