HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Freni boşalan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular

Freni boşalan kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 21:26 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde freni boşalan kamyon, önce yol kenarındaki kömürlüğe sonra park halindeki otomobile çarptı.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde freni boşalan kamyon, önce yol kenarındaki kömürlüğe sonra park halindeki otomobile çarptı. Kaldırımdaki vatandaşların ezilmekten son anda kurtulduğu kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bayır aşağı inen Semih K. idaresindeki 07 AKE 27 plakalı kamyonun freni boşaldı. Kontrolsüzce bayır aşağı ilerleyen kamyon, yol kenarında bulunan bir kömürlüğü yıkarak park halindeki bir otomobile çarptı. Kamyon otomobile çarparak durabilirken, olay sırasında kaldırımda yürüyen vatandaşlar ise aracın firenin boşaldığını fark ederek son anda canlarını kurtardı. Kazada kamyon sürücüsü Semih K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

“Ben korna çalmasından anladım, çok hızlı geliyordu”
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Semih K. hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından kamyon vinç yardımı ile kaldırıldı. Kaza sırasında kaldırımda yürüdüklerini söyleyen bir vatandaş son anda kurtulduklarını ifade ederek, “Ben korna çalmasından anladım, çok hızlı geliyordu. Çocuklarımla birlikte pazardan geliyorduk. Hemen Pazar arabasını kenara attık. Buradaki eve girecek zannettik. Bir ses geldi, baktık kömürlüğe ve arabaya çarpmış. Onlara çarpmasaydı, otobana uçacaktı” dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye net mesajDışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye net mesaj
2020 KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri açıklandı!2020 KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu
Abla kardeş pozu! Hüseyin delikanlı oldu
Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinden füze fırlatıldı
Reuters: Türkiye'nin S-400 denemesi yapması beklenen Karadeniz bölgesinden füze fırlatıldı
AK Parti'den vergi ve SGK borçlarıyla ilgili açıklama
AK Parti'den vergi ve SGK borçlarıyla ilgili açıklama
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
O ildeki yeni kararı Vali duyurdu: Yasakladık
O ildeki yeni kararı Vali duyurdu: Yasakladık
Vali'den korkutan açıklama! Vatandaşları uyardı
Vali'den korkutan açıklama! Vatandaşları uyardı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
Oğlum bana zorla uyuşturucu içirip tecavüz etmeye kalktı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye net mesaj: Tehdit dili Türkiye'ye karşı işlemez
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye net mesaj
16 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
16 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Son dakika! AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti
Markar Esayan hayatını kaybetti
Son dakika! Musa Orhan'ın tutuklanması talebi reddedildi
Tutuklanması talebi reddedildi!
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayacaktır
Erdoğan: Türkiye, Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayacaktır
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.