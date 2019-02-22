Freni boşalan otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Dinçer AKBİR/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde frenleri boşalan otomobilin şarampole yuvarlanmasıyla 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Cami Düzü köyü yolunda meydana geldi. Zeynep A. yönetimindeki 54 FE 924 plakalı otomobil aracın frenlerinin boşalması sonucu şarampole yuvarlandı. Ağaçlara takılarak asılı kalan otomobilden çıkan sürücü Zeynep A., annesi Sadem A. ve Dilek T., 112 Acili aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, hafif yaralanan 3 kişiyi ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza anını olay yerindeki görevlilere anlatan sürücünün annesi Sadem A., "Bir anda kızım, 'Anne fren tutmuyor' dedi. Ben de 'İnşallah Allah bize yardım eder' dedim. Araba kayınca yuvarlandık. Hızlı değildik. Ağaçlar tuttu. Hızlı olsa buradan yuvarlanır giderdik" dedi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI



