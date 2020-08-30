HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Freni boşalan TIR, iki aracı ezip bahçe duvarına çarparak durdu

Freni boşalan TIR, iki aracı ezip bahçe duvarına çarparak durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 01:49 | Son Güncelleme

İzmir'in Bornova ilçesinde park halinde bulunan bir TIR freninin boşalması sonucu önce bir otomobil ve kamyonete ardından bir binanın bahçesindendeki duvara çarparak durdu.

Freni boşalan TIR, iki aracı ezip bahçe duvarına çarparak durdu

Kaza, 21.00 sıralarında İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen içerisinde beyaz eşya bulunan park halindeki TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle hareket etmeye başladı. Yokuş aşağı kontrolsüz bir şekilde hareket eden TIR, önce park halinde bulunan kamyonete ardından da otomobile çarptı.

Çarpmanın ardından TIR, 3 katlı bir binanın bahçesinde bulunan duvara çarparak durdu. Kazada yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yol güvenliğini aldıktan sonra, TIR olay yerine çağırılan çekicilerin yardımıyla binanın bahçesinden çıkarıldı. Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Freni boşalan TIR, iki aracı ezip bahçe duvarına çarparak durdu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durdurulduSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durduruldu
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendiKoronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi
İl dışı yer değiştirmede iptal hakkı ne zaman verilir?İl dışı yer değiştirmede iptal hakkı ne zaman verilir?
En Çok Okunan Haberler
YKS'de ilk bine girdi, üniversiteye yerleşemedi
YKS'de ilk bine girdi, üniversiteye yerleşemedi
Tarihi takas! Herkes bu transferi konuşuyor!
Tarihi takas! Herkes bu transferi konuşuyor!
Skandal provokasyon sonrası AK Parti'den sert sözler
Skandal provokasyon sonrası AK Parti'den sert sözler
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Bakan Çavuşoğlu'ndan 12 mil açıklaması: Bu savaş nedenidir
Bakan Çavuşoğlu'ndan 12 mil açıklaması: Bu savaş nedenidir
İlginizi Çekebilir
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var
Sosyal medyada paylaştılar! Şoke eden görüntüler
Sosyal medyada paylaştılar! Şoke eden görüntüler
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi
Diğer Haberler
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İstanbul Barosu'nda yaşananlara yönelik çok sert sözler
Altun'dan İstanbul Barosu'nda yaşananlara yönelik sert sözler
Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! Bu saatlerde dışarı çıkmayın
Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! Bu saatlerde dışarı çıkmayın
Yasağa rağmen yapılan asker uğurlama eğlencesinde arbede
Görüntüler İstanbul'dan! Asker uğurlama eğlencesinde arbede
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi
Koronavirüs testinin pozitif çıktığını yolda öğrendi
Pendik'te silahlı kavga! Etrafa rastgele ateş açtı
Pendik'te silahlı kavga! Etrafa rastgele ateş açtı
Malatya'da Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Malatya'da Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.