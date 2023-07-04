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  4. Freni patlayan kamyon D-100 kara yoluna uçtu! 2 kişi yaralandı

Freni patlayan kamyon D-100 kara yoluna uçtu! 2 kişi yaralandı

04.07.2023 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da, toprak yolda freni patlayan çakıl yüklü kamyon, bariyerleri devirerek D-100 kara yoluna çıktı. 2 kişinin yaralandığı kazada kamyonda bulunan çakılın yola savrulması nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Freni patlayan kamyon D-100 kara yoluna uçtu! 2 kişi yaralandı

Kaza saat 18.00 sıralarında D-100 kara yolunun Rüzgarlar mevkisinde meydana geldi. Taş ocağından çakıl yüklenen Rıdvan Ü. yönetimindeki kamyonun freni patladı. Kamyon toprak yoldan bariyerleri aşarak D-100 kara yoluna çıktı.

Çarpışma sırasında demir yığını haline dönüşen kamyonun kasasında bulunan çakıl yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.

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Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Çarpmanın şiddetiyle yola dökülen çakıl nedeniyle kara yolunun Ankara istikameti trafiğe kapandı.

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Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede önlem alan trafik ekipleri de sürücüleri Çaydurt mevkisinden D-100 kara yolunun İstanbul istikametine yönlendiriyor. (DHA)

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trafik kazası Bolu

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