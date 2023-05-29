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Freni patlayan kamyon dehşet saçtı! Akıllara 3 yıl önceki kaza geldi... Çok sayıda yaralı var

29.05.2023 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da freni patlayan kamyon zincirleme kazaya neden oldu. İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı. Öte yandan kazanın meydana geldiği noktada 3 yıl önce de freni boşalan bir tır 24 araca çarpmış ve kazada 6 kişi yaşamını yitirirken 22 kişi de yaralanmıştı.

Freni patlayan kamyon dehşet saçtı! Akıllara 3 yıl önceki kaza geldi... Çok sayıda yaralı var

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 3 otomobile çarptı. Kazada, 13 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Antakya-İskenderun kara yolu Deniz Er Eğitim Alayı karşısındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Yokuş aşağı inerken ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyon, trafik ışıklarında bekleyen 3 otomobile, ardından da refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

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13 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda yaralanan, aralarında kamyon şoförünün de bulunduğu 13 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

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AYNI NOKTADA 3 YIL ÖNCE 6 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Bu arada, aynı noktada 3 yıl önce freni boşalan tırın 24 araca çarptığı kazada, 6 kişi yaşamını yitirmiş, 22 kişi de yaralanmıştı. (DHA)

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İskenderun kamyon

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