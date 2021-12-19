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Freni patlayan otobüs önce araca sonra beton duvara çarptı

19.12.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ataşehir'de İETT otobüsü, freni patlayınca park halindeki araca çarptı. Ardından beton duvara çarpan otobüs, sonunda durmayı başardı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Freni patlayan otobüs önce araca sonra beton duvara çarptı

Kaza, Barbaros Mahallesi Şebboy Sokak üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 8A numaralı Batı Ataşehir - Kadıköy seferini yapan İETT otobüsünün freni patladı. Otobüsü durduramayan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önünde park halinde bulunan 07 AJF 314 plakalı Opel marka araca hızla çarptı.

BETON DUVARA ÇARPARAK DURABİLDİ

Otobüs, daha sonra sokağın sonundaki beton duvara çarparak durabildi. İETT otobüsünün çarptığı park halindeki aracın içinde kimsenin olmaması faciayı önlerken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

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İHA

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