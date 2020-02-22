HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Friends oyuncuları, HBO Max'ta yayımlanacak özel bölüm için bir araya gelecek

Friends oyuncuları, HBO Max'ta yayımlanacak özel bölüm için bir araya gelecek

22.02.2020 12:25 | Son Güncelleme

Ünlü Friends dizisinin oyuncuları, dizinin sona ermesinden 15 yıldan uzun sürenin ardından özel bir bölüm için tekrar bir araya gelecek. Özel bölüm, Mayıs'ta başlayacak HBO'nun internet üzerinden yayın hizmeti HBO Max'ta yayımlanacak. Özel bölümün yayın tarihiyse henüz açıklanmadı.

Friends oyuncuları, HBO Max'ta yayımlanacak özel bölüm için bir araya gelecek

Ünlü Friends dizisinin oyuncuları, dizinin sona ermesinden 15 yıldan uzun sürenin ardından özel bir bölüm için tekrar bir araya gelecek.

Özel bölüm, Mayıs'ta başlayacak HBO'nun internet üzerinden yayın hizmeti HBO Max'ta yayımlanacak. Özel bölümün yayın tarihiyse henüz açıklanmadı.

Dizinin orijinal kadrosundaki tüm isimler, Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica) , Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) , Matthew Perry (Chandler) ve David Schwimmer (Ross) özel bölümde yer alacak.

Perry, Instagram'da dizinin 1990'lı yıllardan kalma bir görüntüsün paylaştı ve "Oluyor" yazdı. Daha sonra diğer oyuncularda aynı gönderiyi paylaştı.

https://www.instagram.com/p/B82ExDppJ3R/

Friends 1994-2004 arası yayınlanmış ve ABD'de 52,5 milyon kişinin izlediği dizinin son bölümü, ülkede 2000'li yıllarda en çok kişinin izlediği dizi bölümü olmuştu.

Daha sonra Netflix'te yayımlanan dizi, genç kuşaklardan da çok sayıda hayran kazandı.

Friends, İngiltere'de Netxflix'in en çok izlenen dizisi, ABD'de de en çok izlenen ikinci dizi o ldu.

Yeni bölüm dedikoduları, Aniston'ın Instagram'da tüm dizi oyuncularıyla birlikte çektirdiği bir fotoğrafı paylaşmasıyla başlamıştı.

https://www.instagram.com/p/B3o8vWDhlOh/

HBO Max, 425 milyon dolara dizinin eski bölümlerinin de yayın hakkını satın aldı.

Oyuncular dizinin yapımcılığında da rol alacka. Variety dergisine göre özel bölümde oynamaları için oyuncuların her birine 2,5 milyon dolar ödenecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Son bakış! Duyan oraya akın etti Son bakış! Duyan oraya akın etti
İran'da koronavirüs alarmı! Ölü sayısı artıyorİran'da koronavirüs alarmı! Ölü sayısı artıyor
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Korkunç gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı!

Korkunç gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı!

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Survivor'da ağlatan veda!

Survivor'da ağlatan veda!

Arda Kural yıllar sonra ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

Arda Kural yıllar sonra ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi

Mansur Yavaş'a büyük şok! Suç duyurusunda bulundular

Mansur Yavaş'a büyük şok! Suç duyurusunda bulundular

Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti 

Önce hayvana eziyet etti, ardından kesti 

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Mide bulandıran itiraf: Her 30 kişiden biri duşta...

Mide bulandıran itiraf: Her 30 kişiden biri duşta...

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

Diğer Haberler
Telsiz konuşmaları ortaya çıktı! Esed rejimi TSK gözlem noktalarını hedef almış

Esed rejimi TSK gözlem noktalarını hedef almış

İran'da koronavirüs alarmı! Ölü sayısı artıyor

İran'da koronavirüs alarmı! Ölü sayısı artıyor

Pakistan Başbakanı, yeni hastaneye Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi

Pakistan'daki yeni hastaneye Recep Tayyip Erdoğan ismi verildi

İtalya'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

ABD'de Halk Bankası'nın temyiz başvurusu reddedildi

ABD'de Halk Bankası'nın temyiz başvurusu reddedildi

Macron ve Merkel'den 'Dörtlü İstanbul Zirvesi' çağrısı

Macron ve Merkel'den 'Dörtlü İstanbul Zirvesi' çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.