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Frigya'da "beyaz" güzellik

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 10:01 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir ve Kütahya'da geniş bir alanı kapsayan, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Frig Vadisi, kar yağışı sonrası beyaza büründü - Bölgede bir haftadır etkili olan kar yağışının ardından Frigya'da güzel görüntüler ortaya çıktı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar, Ankara, Eskişehir ve Kütahya'da geniş bir alanı kapsayan Frig Vadisi, etkili kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Frig Vadisi'nin önemli bölümünü bünyesinde barındıran Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde, son bir haftadır yoğun kar yağışı etkili oldu. Yağış sonrası bölgedeki yaklaşık 3 bin yıllık mekanlar ile doğal güzellikler, beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışının ardından adeta "beyaz gelinlik" giyen Frigya'da güzel görüntüler ortaya çıktı. Kar sonrası tarihi Frig Vadisi, doğa ve fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunuyor.

Pek çok yeni yatırımın ardından ATV, kano, fayton ve Kral Midas Kayığı gibi aktivitelerle donatıldıktan sonra çehresi değişen Emre Gölü de soğuk hava sonrası buz tuttu.

Her mevsim farklı bir manzara sergileyen Frigya, kış aylarında beyaza bürünen peri bacalarıyla doğa, spor, fotoğraf tutkunlarına alternatif mekan oluşturuyor.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığınca 2018'de Tabiat Parkı ilan edilen Frig Vadisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve İhsaniye Kaymakamlığı tarafından yapılan yatırımlarla Türkiye'nin alternatif turizm merkezi olma yönünde ilerliyor.

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emre gölü Frig Vadisi kar Peri Bacaları

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