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  4. Fuat Oktay açıkladı! Ramazan Bayramı için normalleşme olacak mı?

Fuat Oktay açıkladı! Ramazan Bayramı için normalleşme olacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 10:27 | Son Güncelleme

Koronavirüs vakalarının 115 bine yaklaşırken sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlamaları da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda hazırlanacak normalleşme planının ayrıntıları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Vatandaşların en çok beklediği yanıt ise Ramazan Bayramı'nda hayatın normale dönüp dönmeyeceği...

Fuat Oktay açıkladı! Ramazan Bayramı için normalleşme olacak mı?

Türkiye, ilk vakanın görüldüğü günden bugüne dek yaklaşık 2 aydır sıkı tedbirlerle koronavirüse karşı mücadele ediyor. Seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamaları ile vaka sayılarında da gözle görülür bir düşüş elde edildi.

Vaka sayıları hızla düşerken, vatandaşın en çok merak ettiği ise 'normale dönüş ne zaman ve nasıl olacak?' 'Ramazan bayramında kısıtlamalar kalkacak mı? soruları oluyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hürriyet'ten Hande Fırat'ın normale dönüş planıyla ilgili sorularını yanıtladı. Bayram için tedbirlerin kaldırılmasının ve normale dönüşün mümkün görünmediğini belirten Oktay, "Bayrama müjde, hediye için çok erken. 3-4 hafta daha var" dedi.

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