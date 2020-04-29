Fuat Oktay açıkladı! Ramazan Bayramı için normalleşme olacak mı?

Türkiye, ilk vakanın görüldüğü günden bugüne dek yaklaşık 2 aydır sıkı tedbirlerle koronavirüse karşı mücadele ediyor. Seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamaları ile vaka sayılarında da gözle görülür bir düşüş elde edildi.

Vaka sayıları hızla düşerken, vatandaşın en çok merak ettiği ise 'normale dönüş ne zaman ve nasıl olacak?' 'Ramazan bayramında kısıtlamalar kalkacak mı? soruları oluyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hürriyet'ten Hande Fırat'ın normale dönüş planıyla ilgili sorularını yanıtladı. Bayram için tedbirlerin kaldırılmasının ve normale dönüşün mümkün görünmediğini belirten Oktay, "Bayrama müjde, hediye için çok erken. 3-4 hafta daha var" dedi.

