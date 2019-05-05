HABER

Fuat Oktay'dan S-400 açıklaması: Karar verilmiştir

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2019 11:38 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurmasına ilişkin, "Ne AA çalışanlarının ne de Türkiye'nin kararlılık boyutunda hiçbir şeyini değiştirmez." dedi. Oktay, S-400'lerle ilgili de konuştu.

Fuat Oktay'dan S-400 açıklaması: Karar verilmiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İsrail'in AA ofisinin de olduğu binayı vurmasını değerlendirdi.

Oktay, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ne AA çalışanlarının ne de Türkiye'nin kararlılık boyutunda hiçbir şeyini değiştirmez. Olay üzerine hem Anadolu Ajansı Genel Müdürü'nü hem çalışanlarını çok daha kararlı buldum. Kendilerini kararlılıklarından dolayı kutluyorum." dedi.

"KARAR VERİLMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "S-400'le ilgili karar verilmiştir. Türkiye bir anlaşmaya imza attıktan, söz verdikten sonra bu sözünü yerine getirir." ifadesini kullandı.

PARTNER'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin'Motivasyonum hemen düşüyor' diyorsanız bir de bunu deneyin
CHP'den AA bürosuna saldırı hakkında açıklamaCHP'den AA bürosuna saldırı hakkında açıklama
NATO'dan Türkiye açıklamasıNATO'dan Türkiye açıklaması
Anahtar Kelimeler:
fuat oktay S-400

En Çok Okunan Haberler

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

MHP’den nafaka teklifi!

MHP’den nafaka teklifi!

Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!

Batuhan Karadeniz inanılmazı başardı!

Medyum Keto hayatını kaybetti

Medyum Keto hayatını kaybetti

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

Binali Yıldırım'dan 'mazbata' iddiasına tepki!

AK Parti'den CHP'ye 'Yüce Divan' tepkisi: Yassıada zihniyeti

AK Parti'den CHP'ye 'Yüce Divan' tepkisi: Yassıada zihniyeti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu!

İmamoğlu müjdeyi sosyal medyadan duyurdu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

O kürsüye çıkınca... Erdoğan oturumdan ayrıldı

O kürsüye çıkınca... Erdoğan oturumdan ayrıldı

Diğer Haberler
CHP'den AA bürosuna saldırı hakkında açıklama

CHP'den AA bürosuna saldırı hakkında açıklama

NATO'dan Türkiye açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz mesajı

Bakan Akar'dan Ege ve Akdeniz mesajı

Devlet Bahçeli: Hıyanetin üstüne gidilmeli, hainlerin kökü kazınmalıdır

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hainlerin kökü kazınmalıdır

Ekrem İmamoğlu'ndan AK Parti'ye 'şaibe' yanıtı!

İmamoğlu'ndan AK Parti'ye 'şaibe' yanıtı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim mesajları

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş seçim mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.