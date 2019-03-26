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Fuat Oktay: Mazlum coğrafyalarda yükselen feryatları duymazlıktan gelemeyiz

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 17:18 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "İsrail Gazze'yi bombalıyor.

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "İsrail Gazze'yi bombalıyor. Kimi hedef alıyor? Sivilleri hedef alıyor. Zulmü destekleyerek Ortadoğu'da barışı sekteye uğratanlara ve çatışmacı zihniyete karşı biz her alanda hak ve hukuku savunmaya devam edeceğiz. Mazlum coğrafyalarda yükselen feryatları duymazlıktan gelemeyiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat'ta AK Parti seçim çalışmalarına katıldı. Esnaf ziyaretinin ardından, Şefaatli ilçesindeki mitingde konuşmasına, Moldova'yı 4-0 yenen A Milli Takımı tebrik ederek başlayan Oktay, "Sadece futbolda değil. Daha birçok alanda da milli sevinçleri, inşallah ortak mutlulukları birlikte yaşayıp, yine kutlama zamanlarımız devam edecek. Aynen bu güne kadar olduğu gibi" dedi.
'ŞER ODAKLARI BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZ'
Oktay, Türkiye'nin başı ne zaman derde girse, ne zaman dara düşse, Yozgatlıların çağrı beklemeden yanlarında olduklarını söyleyerek, şöyle konuştu:
"Sağına, soluna bakmadan 'ben varım' demiştir. Tarih Yozgatlının vatan sözkonusu olduğunda, birlik ve beraberlik içerisinde verdiği eşsiz mücadeleyi yazar. Aynen Türkiye'de olduğu gibi. Bu ruhun, günümüzde de aynı vatanperverlikle, canlı olduğunu siz 15 Temmuz'da, gösterdiniz. Bu topraklar yüzyıllardır millet olmanın, yiğitliğin mührünü kalbimize işledi. Bizim kutlu yürüyüşümüzü, PKK gibi, DEAŞ gibi FETÖ gibi hiçbir terör örgütü de durduramaz diyoruz. Bizim birliğimizi, dirliğimizi, hiçbir terör örgütünün engellemesi mümkün değildir. Kim olursa olsun, kim gelirse gelsin, Türkiye'nin içinden ve dışından, dimdik ayakta duracağız. 'Topunuz gelin' dedik. Şer odakları bizi yolumuzdan döndüremez."
'BU KARAR GAYRİ MEŞRU BİR KARARDIR'
ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri kararını imzalamasına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, işgal ve savaş politikalarının her zaman karşısında durduklarını belirterek şunları söyledi:
"Durmaya da devam ediyoruz. Dün bir şey yaşadık. ABD'nin Suriye toprakları olan Golan Tepeleri üzerindeki İsrail işgalini resmen tanıması. Bu karar gayri meşru bir karardır. Bu karar gayri meşru olan bir işgalin tanınması asla ve asla kabul edilemez bir karardır. Makul değildir, kabul edilemezdir. Biz Türkiye olarak bunu der bunu biliriz. Haklının yanında, mazlumun yanında olmayı biz Cumhurbaşkanımızdan öğrendik. Buna da devam edeceğiz. Bu karar haksız bir karardır, makul değildir. Bunu tüm dünyanın hem de Yozgat’tan ve Şefaatli’den tüm dünyanın vicdanına haykırmayı sürdüreceğiz. Buradan ilan ediyoruz ve bunu haykırmaya da devam edeceğiz. Bakıyoruz bu kararın alındığı saatlerde İsrail Gazze’yi bombalıyor. Aynı saatlerde. Kimi hedef alıyor? Sivilleri hedef alıyor. Zulmü destekleyerek Ortadoğu'da barışı sekteye uğratanlara ve çatışmacı zihniyete karşı biz her alanda hak ve hukuku savunmaya devam edeceğiz. Mazlum coğrafyalarda yükselen feryatları duymazlıktan gelemeyiz. Biz Türkiye’yiz, dara düşenin yardımına koşan ensar olan ve haksızın da daima karşısında yer alan güçlü bir milletiz."

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Fuat Oktay: Mazlum coğrafyalarda yükselen feryatları duymazlıktan gelemeyizFuat Oktay: Mazlum coğrafyalarda yükselen feryatları duymazlıktan gelemeyiz

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