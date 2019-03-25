Fuat Oktay: PKK ve FETÖ ile iş tutanlarla birlikte olmanın nesi iyi? (3)

OKTAY, SORGUN İLÇESİNDE ESNAFLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda, esnafla bir araya geldi. Oktay, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Ekonomimize yapılan saldırılara, çalışkanlığıyla, özverisiyle, atalarımızdan miras aldığımız ahilik ruhuyla ve millet aşkıyla cevap vermiş, her daim göğsümüzü kabartmıştır. Sizlerin cumhurbaşkanımıza verdiği destek sayesinde milletimizin aşına ekmeğine el uzatanların karşısında birlikte durduk. Türkiye’nin ekonomik manipülasyonlarla hedef alındığı günleri birlikte atlattık. Biz de sizlerin bu desteğine, bu sevgisine layık olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sizleri rahatlatmak, işinizi daha iyi şekilde yapabilmenizi temin etmek ve geleceğinizi daha iyi görebilmenize katkıda bulunmak için çabaladık."

'ESNAFIMIZIN GERÇEK ANLAMDA YANINDA OLDUK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 17 yılda esnafı önceleyen, esnafın refahını artıran önemli adımları attıklarını vurgulayan Oktay, "Güçlü esnaf güçlü ekonomi vizyonumuz doğrultusunda, esnafımızın rekabet gücünü artırmak için birçok düzenlemeyi hayata geçirdik. Esnaf kredilerinin faiz oranını yüzde 47'den, yüzde 4-5 ile yüzde sıfır seviyesine kadar indirerek, esnafımızın gerçek anlamda yanında olduk. Özellikle sıkıntılı dönemlerde esnaf ve sanatkarımızın borçlarını yeniden yapılandırarak önlerini görebilmelerini temin ettik. Sadece bu yıl kullandıracağımız kooperatif kefaletli kredi tutarı 22 milyar lirayı buluyor. TESKOMB kefaletiyle Halkbank kredisi kullanan esnaf sayısı 2002 yılsonu itibarıyla 63 bin 520 iken, bu sayı günümüzde 493 bini geçmiştir" dedi.

'YÜZDE 5’LİK VERGİ İNDİRİMİ DEVAM EDİYOR'

Vergisini aksatmadan, düzenli ödeyen esnaflara yüzde 5’lik vergi indiriminden yararlandırmaya devam ettiklerini söyleyen Oktay, "Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan bazı meslek kollarında faaliyette bulunan sanatkarlarımızı vergiden muaf tutuyoruz. İşveren, esnaf ve sigortalılarımızın prim borçları için ödeme kolaylığı sağlıyoruz. 2018 yılında 26 bin esnaf ve sanatkar kardeşimiz 431 milyon lira KOSGEB desteğinden yararlanmıştır. Türkiye’nin hızla kalkınması, yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmesini için ihracat kilit taşıdır. Bunun için de daha fazla sayıda işletmemizin, esnafımızın ihracat yapması gerekmektedir. Hedefimiz, tüm esnaf ve sanatkarlarımızın artık yereli aşıp E-ticaret imkanlarını kullanarak dünyaya açılmasını sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI



