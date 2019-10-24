Fuat Oktay: Türkiye'nin gösterdiği ilerleme olumlu gelişmedir

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 43'üncü sıradan 33'üncü sıraya yükseldi. Türkiye'nin son 2 yılda gösterdiği 27 basamaklık ilerleme son derece olumlu gelişmedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Bankası'nca bugün açıklanan, 'İş Yapma Kolaylığı Endeksi Raporu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin, 'Barış Pınarı Harekatı' ile sahada ve masada elde ettiği başarının ardından bugün de ekonomi alanında önemli kazanım sağlandığını belirten Oktay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uyguladığımız kapsamlı ve hedef odaklı ekonomi politikaları meyvelerini vermektedir. Manipülasyon girişimleri ve ekonomik saldırılara rağmen Türkiye ekonomisi, sahip olduğu potansiyel ve donanımla uluslararası alanda başarılarına bir yenisini daha eklemiştir" dedi.

'27 SIRALIK İYİLEŞME GÖSTERDİK'

Fuat Oktay, Türkiye'nin 'İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 190 ülke arasında 43'üncü sıradan 33'üncü sıraya yükseldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Toplamda ise 60'ncı sırada olduğumuz iki yıl önceye göre 27 sıralık bir iyileşme göstermiş durumdayız. Küresel ticaret savaşlarının gündemi şekillendirdiği, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin doğrudan yatırım çekmek için büyük bir rekabet içinde olduğu bir dönemde Türkiye'nin son 2 yılda gösterdiği 27 basamaklık ilerleme son derece olumlu bir gelişmedir" dedi.

Türkiye'nin bu ilerlemeyle 'doing Business' (iş yapma kolaylığı) sıralamasında G20 ülkeleri arasında 11'inci sırada yerini aldığını aktaran Fuat Oktay, 33'üncü sıranın Türkiye için yeterli olmadığına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Israrla Endekste daha üst basamaklara yükselmeyi, öncelikli olarak ilk 20'ye girmeyi hedefliyoruz. Gerek yerli, gerekse yabancı yatırımcıların Türkiye'ye daha çok doğrudan yatırım yapması ve KOBİ'lerin daha da kolay iş yapmaları sağlamak için çalışmalarımızı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ara vermeden sürdüreceğiz. Yaptıkları çalışmalarla bu sonucun elde edilmesine katkı sağlayan başta Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ne, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ve Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kuruluna teşekkür ediyorum. Bu vesileyle iş yapma kolaylığı endeksi çalışmalarının kurumsallaşmasında önemli katkıları olan Eski Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ’a da teşekkür ederim. Bu sonucun ülkemize ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyor, diplomaside, güvenlikte ve tüm alanlarda daha nice başarılara birlik ve beraberlik içinde ulaşmayı temenni ediyorum."



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