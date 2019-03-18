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Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki saldırının olduğu camide

DÜNYA HABERLERİ  | 18.03.2019 08:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda’da iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin de yaralandığı Christchurch kentine geldi. Saldırının gerçekleştiği Nur Camisi'ne gelen Oktay ve Çavuşoğlu olayda hayatını kaybedenler anısına çiçek bıraktı.

Oktay ve Çavuşoğlu, saldırının gerçekleştiği Nur Camisi'ne gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yeni Zelandalılar, olayda hayatını kaybedenlerin anısına çiçek bırakmak üzere Nur Camisi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yeni Zelanda'da

Terör saldırısının yaşandığı cami önüne karanfil bırakan Oktay ve Çavuşoğlu, burada şehit olanlar için dua etti.
El Nur Camisi'ni ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Oktay ve Çavuşoğlu, temasları hakkında bilgiler verdi.
Türk heyeti, daha sonra, kentteki Şehitler Köprüsü'ne çelenk bıraktı. Oktay, burada açıklamalarda bulundu:
"Çanakkale, savaştan dostluğun çıktığı ender olaylardan birisi. Yeni Zelanda askeleri de orada ve ilişki başlıyor. Bizim açımızdan zaferle sonuçlanan, Çanakkel'yi geçilmez kılan bir savaş ama oradan bir dostluk doğuyor Avustalya ve Yeni Zelandalılarla.
Burası Yeni Zelandalıların törenleri yaptıkları yer. Çelenk bırakmak, hatırlamak istedik. Dostluğa da vurgu yapmak istedik. Umarız ki böyle bir büyük savaş bir daha yaşanmaz ve buralardan dersler çıkarmalıyız. Ancak yaşananlar gösteriyor ki dünya bu dersleri çıkarmış değil.
İslam düşmanlığına dönüşen söylemlerin bırakılması lazım. Terörist Müslüman değil ama biz Hristiyan terörü demiyoruz, demeyeceğiz de. Birisi derse de biz reddedeceğiz.
Biz bu terör eylemini, tek bir kişinin yapabileceğine inanmıyoruz. 74 sayfalık adına manifesto denen şeyin, Cumhurbaşkanımızı doğrudan hedef alıyor. Böyle bir dökümanın bir kişi tarafından hazırlnıp eylemin gerçekleşmesinin mümkün olmadğını düşünüyoruz. Gerekli çalışmalar yapılıyor..."
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
1980 ASKERİ DARBESİ ÖNCESİNDE CIA VE KURUMLARIN DEVLETİN ÜST KADEMELERDEKİ YETKİLİLERİ HALKIN İÇİNDEKİ MİLİS GÜÇLERİNİ TAŞERON OLARAK KULLANARAK ÇORUM VE KAHRAMANMARAŞTA ÇOK BÜYÜK BİR ALEVİ KATLİAMI YAPTIRDI BU BÜYÜK KATLİAMDA PARMAĞI OLANLARDAN BAZILARI MİLLETVEKİLİ BİLE YAPTIRILDI PARTİ GENEL BAŞKANI OLANLAR BİLE OLDU ELLERİNDE YÜZLERCE MASUMUN KANI VARKEN KUNDAKTAKİ MASUM BEBEKLERİ HAMİLE KADINLARI BİLE SATIRLARLA BALTALARLA KESTİLER TEK SUÇLARI ALEVİ BİR AİLEDE ALEVİ OLARAK DOĞMALARIYDI KENDİ İRADELERİ DIŞINDA CEREYAN EDEN
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