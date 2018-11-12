Fuat Sezgin'in çalışmaları genç kuşaklara aktarılacak

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Çetinkaya, Sezgin’i anlatmak ve çalışmalarını genç kuşaklara aktarmak için 22 üniversitenin 2019 yılı boyunca çalışmalar yürüteceğini belirterek, Sezgin'in vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vakıf olarak kendilerini onurlandırdığını ve 2019 yılını "Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Yılı" ilan ettiğini kaydetti.

Protokol kapsamında, İslam Bilim Tarihi'nin insanlığa yaptığı katkıları çerçevesinde Sezgin’i ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla 2019 yılı boyunca farklı nitelikte çalışmalar yürütülecek.

ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Gülhane Parkı'ndaki Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi'nde yapılan protokol imza törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve 22 üniversitenin rektörleri katıldı.

Çetinkaya, "Sezgin'i 2019 yılı boyunca topluma tanıtan faaliyetler yapacağız ve gençlere bu süre zarfında bilimin İslamiyet'ten, Müslümanlık'tan Batı'ya geçtiğini anlatıp bu bilgileri aşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilal Erdoğan ise Sezgin'in İslam Bilim Tarihi'ne bakışının Müslümanlar açısından büyük önemi taşıdığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Biz ciddi bir yenilmişlik psikolojisiyle Cumhuriyet'i kurduk ve 100 yıldır bunu üstümüzden atmak için uğraşıyoruz. Fuat Sezgin'in çabalarının sadece Anadolu Müslümanları için değil bütün Müslümanlar için ciddi bir öz güven inşası olduğuna tam bir inancı vardı. Bilimin insanlığın ortak mirası, bütün insanlığın malı olduğu düşüncesinden hareket eden Sezgin, Müslüman olmamızın geri kalmamızla bir alakası olmadığını, bilakis Müslümanların da bilimlere ciddi manada katkıda bulunduğunu savunuyordu."

İmza töreni sonrası heyetin Sezgin'i kabrinde ziyaret ettiği belirtildi.

