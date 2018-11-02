Fuego Yanardağı'nda patlama

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'nda son 24 saatte 17 kez patlama oldu.

Yerel basındaki haberlere göre, haziran ayında 150 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Fuego Yanardağı tekrar faaliyete geçti.

Yanardağda son 24 saatte 17 kez patlama meydana geldi.

Dağdan püsküren kül tabakasının 400 metre yüksekliğe ulaştığı, yanardağdan sesler duyulduğu ve küçük çaplı depremler meydana geldiği ifade edildi.

Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'nda haziran ayında meydana gelen patlamalar ve püsküren lavlar El Rodeo köyünü yok etmişti.

150 kişinin hayatını kaybettiği patlamalardan 1,7 milyon kişi etkilenmişti.

