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Fuhşa zorladıkları İrem'i güpegündüz kaçırmışlardı! Suçlanan çift teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 17:45 | Son Güncelleme

Bursa'da fuhşa zorlandığı kişiler tarafından zorla bindirildiği otomobilden atlayarak jandarmaya sığınan İrem G.'nin (23), 6,5 ay önce bir televizyon kanalındaki programa telefonla bağlanıp, hakkındaki iddialara yanıt verdiği ortaya çıktı. İrem G.'nin kendisini fuhşa zorladıkları öne sürdüğü Haydar-Leyla B. çifti ise Kütahya Yoncalı Jandarma Komutanlığı Karakolu'na gelerek, teslim oldu.

Fuhşa zorladıkları İrem'i güpegündüz kaçırmışlardı! Suçlanan çift teslim oldu

Kaçırma girişimi, geçen cuma günü Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi Çeşmeciler Sokak'ta yaşandı. İrem G., yaşadığı Karabük'te 5 yıl boyunca fuhşa zorlanınca Bursa'ya kaçtı. Ancak İrem G.'yi fuhşa zorlayan kadın tacirleri, genç kadının Bursa'daki evini tespit etti.

İrem G.'yi marketten çıkıp evine yürüdüğü sırada otomobile zorla bindirerek kaçırdı. Kaçırılma anı sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İrem G.'nin çığlık atarak yardım istediği ve otomobilin sokaktan hızla uzaklaştığı görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, İrem G.'nin ailesinin 5 yıl önce kızları hakkında kayıp başvurusunda bulunduğunu belirledi. Otomobilin Kütahya'da olduğu saptandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi.

OTOMOBİLDEN ATLAYARAK, JANDARMA KARAKOLUNA SIĞINDI

İrem G. ise Tavşanlı ilçesi Yoncalı Mahallesi'nde otomobilden atlayarak, yakındaki jandarma karakoluna sığındı. İrem G., Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

FUHŞA ZORLAYANLAR TESLİM OLDU

İrem G.'nin kaçırıldığı otomobil ise aynı gün Kütahya'da polis ekiplerince durduruldu. Otomobil sürücüsü Ersin T. ve Esen Ö. gözaltına alındı. İrem G.'nin şikayetçi olmaması üzerine şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İrem G., kendisini fuhşa zorlayanların ise Haydar B. ve Leyla B. çifti olduğunu söyledi. Bunun üzerine 2 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Haydar-Leyla B. çifti, bugün Kütahya Yoncalı Jandarma Komutanlığı Karakolu'na gelerek, teslim oldu. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

TELEVİZYON PROGRAMINA KATILMIŞ

İrem G.'nin 6,5 ay önce bir televizyon programına telefonla bağlandığı ortaya çıktı. Bir kayıp konusunun işlendiği programa telefonla bağlanan kimliği belirsiz 2 kişi, İrem G.'nin Haydar B. ve Leyla B. tarafından yıllardır fuhşa zorlandığını hatta genç kadının Eskişehir'de otoban kenarında fuhuş yaptırıldığını söyledi. İrem G. ise telefonla bağlandığı programda iddiaları reddetti.

'TEHDİTLE FUHŞA ZORLANDIM'

İrem G.'nin Kütahya emniyetinde verdiği ifadesinde, "Televizyon programına bağlandığım zaman tehdit altındaydım. Doğruları söyleyemedim çünkü bana zarar vermelerinden korktum. Tehditle fuhuş yapmaya zorlandım. Fırsatını bulunca onlardan kaçarak, Bursa'da kendime yeni bir hayat kurmaya çalıştım. Ancak Haydar ve Leyla B. beni burada bulup, kaçırdı. Beni fuhuş yapmam için yeniden Eskişehir'e götürüyorlardı. Yolda otomobilden atlayarak kaçtım ve karakola sığındım" dediği öğrenildi. (DHA)


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