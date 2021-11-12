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  4. Fuhuş baskını hastanelik etti! Azeri kadınlar balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı

Fuhuş baskını hastanelik etti! Azeri kadınlar balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı

12.11.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da polis ekipleri tarafından fuhuş yapıldığı tespit edilen bir eve yapılan baskında ilginç anlar yaşandı. Polis ekiplerinin eve girmeye çalıştığı fark eden 2 Azeri kadın balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Kadınlardan biri sol bacak kaval kemiğini kırarken, polis ekiplerinin yardımıyla hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa mahallesinde bir evde fuhuş yapıldığını belirledi. Evin etrafında inceleme başlatan polis ekipleri inşaat işçisi 2 erkek şahsın evden çıktığını fark etti. Erkek şahısların sosyal medya üzerinden kadınlarla irtibat kurdukları ve 500 TL karşılığında fuhuş maksatlı eve geldiklerini tespit eden polis ekipleri eve baskın düzenledi.

BALKONDAN ATLAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polis ekiplerinin eve girmeye çalıştığını fark eden Azerbaycan vatandaşı Aynur E. (24) ve Aytaj M. (23) balkondan atlayarak kaçmaya başladı. 1. kattan atlayan Azeri kadınlardan Aynur E. kaçmaya çalışırken yaralandı. Balkondan atlamalarına rağmen polis ekiplerinden kaçamayan 2 Azeri kadın yakalanırken, yaralanan Aynur E. polis ekipleri tarafından olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan inceleme balkondan atladıktan sonra sol bacak kaval kemiğinin kırıldığı tespit edilen Aynur E. tedavi altına alınırken, 2 Azeri kadın hakkında 'Fuhşa Teşvik Aracılık ve Zorlama' suçundan adli inceleme başlatıldı.

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Sosyal medya üzerinden ilan vererek müşteri temin ettikleri anlaşılan 2 Azeri kadının ifadeleri alınırken, kadınların sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon fuhuş
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