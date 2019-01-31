Fuhuş operasyonu şüphelilerinin mallarına tedbir

Adana'da fuhuş yaptırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden 8'inin 1 milyon 800 bin lira değerindeki 4 daire, otomobil ve iş yeri satışının önlenmesi amacıyla mahkemece tedbir kararı alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 2 hafta önce kentteki 9 masaj salonunda çalışan kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 8 kişinin suçtan elde ettiği gelirle ilgili bilgilere ulaştı.

Ekipler, şüpheliler E.Y, M.A, Y.Y, İ.U, S.T, N.C, Z.A.A. ve İ.Ç'nin suçtan elde ettiği geliri kentteki paravan çanta mağazası aracılığıyla akladığını belirledi.

Şüphelilerin üzerine kayıtlı 1 milyon 800 bin lira değerindeki 4 daire, otomobil ve iş yerini suçtan elde edilen paralarla aldıkları iddiasıyla bu malların satışının önlenmesi amacıyla mahkemece "suçtan elde edilen gelirin aklanması" suçu kapsamında tedbir kararı uygulandı.