HABER

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 06:55 | Son Güncelleme

Ankara Çankaya'da ruhsatsız çalışan ve fuhuş yapıldığı öne sürülen masaj salonuna düzenlenen baskında 4'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3 kişi fuhşa aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Çankaya'ya bağlı Emek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Bir süre binanın çevresi ile içeriye girip çıkanları gözetleyen polis ekipleri daha sonra binadan ayrılan üç kişiye kimliklerini göstererek ifadelerine başvurdu.

Söz konusu kişilerin masaj solunu adı altında faaliyet gösteren mekana fuhuş amacıyla geldiklerini tespit eden ekipler, savcılıktan alınan izinle belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi.

GELİR-GİDER HESAPLARI KAYDEDİLMİŞ

Binadaki iki numaralı dairenin zilini çalan ekipler apartman kapısının uzun süre açılmaması üzerine içeridekilerin kaçma ihtimaliyle çevrede güvenlik tedbiri aldı. Bir süre sonra kapının açılması ile daireye giren ekipler dört oda ve bir salondan oluşan mekanın her odasında bir masaj sedyesi ve duş kabini bulunduğunu belirlerken, çok sayıda prezervatif ile içinde gelir ve gider hesaplarının yer aldığı iki ayrı ajanda ele geçirdi.

FUHUŞU REDDEDDİLER

Bu arada içeride bulunan iki kişi mekanın masaj amaçlı iş yeri olduğunu ifade ederken fuhuş yapıldığı iddiasını reddetti. Bunun üzerine iş yeri ruhsatını isteyen ekiplere söz konusu kişiler herhangi bir belge sunamadı.

ÜST KATTAN GELEN SESLER POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Bu sırada üst kattan sesler duyan ekipler binanın üç numaralı dairesine yaptığı baskında kaçmaya çalışan bir kişiyi yakaladı.

Daireye giren ekipler içeride bulunan 10 erkek ve 4 kadının masaj salonuna düzenlenen baskından hemen önce alt kattaki kişiler tarafından üst kata çıkarıldıklarını ve dışarı çıkmamaları uyarısında bulunulduğunu öğrendi.

Bunun üzerine bina önünde ve alt kattaki dairede bulunan kişilerle birlikte 4'ü kadın 17 kişiyi gözaltına alan ekipler, şüphelileri Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine götürdü.

Şüphelilerden 4 kadın "mağdur" ve 10 erkek de "bilgi sahibi" olarak ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, Emin M, Haşmet E. ve Tugay A. fuhşa aracılık ettikleri, yer ve imkan sağladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

AA

Gören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyorGören objektifine sarılıyor! Kimse kayıtsız kalamıyor
Kartal'da trafik kazası: 1 ağır yaralıKartal'da trafik kazası: 1 ağır yaralı
'Odaya geç soyun' dedi, karısını bu hale getirdi!'Odaya geç soyun' dedi, karısını bu hale getirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara fuhuş Emniyet polis

En Çok Okunan Haberler

Oğulcan'dan annesi Seda Sayan'a yanıt

Oğulcan'dan annesi Seda Sayan'a yanıt

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

ABD'nin Suriye'de inşa edeceği gözlem noktalarının amacı ne? Türkiye ile ilgili kritik açıklama

ABD'nin Suriye'de inşa edeceği gözlem noktalarının amacı ne? Türkiye ile ilgili kritik açıklama

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda'nın odası olay oldu

Arda Turan'ın oğlu Hamza Arda'nın odası olay oldu

Resmen duyuruldu! Trump ile Erdoğan...

Resmen duyuruldu! Trump ile Erdoğan...

Taksiciye kanlı infaz! Müşteri gibi bindi ardından kafasına sıktı!

Taksiciye kanlı infaz! Müşteri gibi bindi ardından kafasına sıktı!

İlginizi Çekebilir

İstanbul Boğazı orkoz nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Sona erdi

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sosyal medyayı sallayan soğan paylaşımı

Resmi hesaptan paylaşıldı, sosyal medyayı salladı

İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'de metrekareye 96 kilogram yağış düştü

Edirne'de sağanak yağış su baskınlarına yol açtı

Günlük burç yorumları: 28 Kasım Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

28 Kasım Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Sinirlendiği karısına 'Odaya geç soyun' dedi, oklavayla bu hale getirdi!

'Odaya geç soyun' dedi, karısını bu hale getirdi!

Ege Denizi'nde üç ayrı deprem!

Ege beşik gibi sallandı! Üç ayrı deprem!

Lice kırsalındaki 11 köy ve mezradaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Lice kırsalındaki 11 köy ve mezradaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Kasiyeri etkisiz hale getirip, marketi soydular!

Kasiyeri etkisiz hale getirip, marketi soydular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.