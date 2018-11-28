Fuhuş rezaleti! Basılan binanın üst katından gelen ses polisi alarma geçirdi

Çankaya'ya bağlı Emek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Bir süre binanın çevresi ile içeriye girip çıkanları gözetleyen polis ekipleri daha sonra binadan ayrılan üç kişiye kimliklerini göstererek ifadelerine başvurdu.

Söz konusu kişilerin masaj solunu adı altında faaliyet gösteren mekana fuhuş amacıyla geldiklerini tespit eden ekipler, savcılıktan alınan izinle belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi.

GELİR-GİDER HESAPLARI KAYDEDİLMİŞ



Binadaki iki numaralı dairenin zilini çalan ekipler apartman kapısının uzun süre açılmaması üzerine içeridekilerin kaçma ihtimaliyle çevrede güvenlik tedbiri aldı. Bir süre sonra kapının açılması ile daireye giren ekipler dört oda ve bir salondan oluşan mekanın her odasında bir masaj sedyesi ve duş kabini bulunduğunu belirlerken, çok sayıda prezervatif ile içinde gelir ve gider hesaplarının yer aldığı iki ayrı ajanda ele geçirdi.

FUHUŞU REDDEDDİLER



Bu arada içeride bulunan iki kişi mekanın masaj amaçlı iş yeri olduğunu ifade ederken fuhuş yapıldığı iddiasını reddetti. Bunun üzerine iş yeri ruhsatını isteyen ekiplere söz konusu kişiler herhangi bir belge sunamadı.