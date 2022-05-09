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Fulya Öztürk'ü öldüren eski eşi Hasan Ozan Baştosun kimdir? Hasan Ozan Baştosun ne ceza aldı? Fulya Öztürk olayı nedir?

09.05.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fulya Öztürk'ü öldüren eski eşi Hasan Ozan Baştosun hakkında bugün görülen dava sonuçlandı. Eski eşini çalıştığı pastanede öldüren 33 yaşındaki adam, son gelişmenin ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar internette, Fulya'yı öldüren eski eşi Hasan Ozan Baştosun kimdir? Hasan Ozan Baştosun ne ceza aldı? Fulya Öztürk olayı nedir? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Fulya Öztürk'ü öldüren eski eşi Hasan Ozan Baştosun kimdir? Hasan Ozan Baştosun ne ceza aldı? Fulya Öztürk olayı nedir?

Fulya Öztürk'ü öldüren eski eşi Hasan Ozan Baştosun, basında yer alan haberler sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. 33 yaşındaki adam İzmir'in Karabağlar ilçesinde eski eşini gözünü kırpmadan öldürmüştü. Peki Fulya Öztürk'ü öldüren eski eşi Hasan Ozan Baştosun kimdir? Hasan Ozan Baştosun ne ceza aldı? Fulya Öztürk olayı nedir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

FULYA ÖZTÜRK'Ü ÖLDÜREN ESKİ EŞİ HASAN OZAN BAŞTOSUN KİMDİR?

Hasan Ozan Baştosun ile Fulya Öztürk önce ayrılmalarna rağmen birlikte yaşıyorlardı. Hasan Ozan Baştosun 9 Aralık 2020'de Fulya Öztürk'ün çalıştığı pastaneye gitti. Yaşanan tartışma sonrası Baştosun, tabancasını doğrultup Öztürk'e ateş etti. Fulya Öztürk olay yerinde yaşamını yitirirken Baştosun, eski eşinin aracını alıp kaçtı.

Öztürk'ün cenazesi memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Taşkaya Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hasan Ozan Baştosun polise teslim oldu. Cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini belirten Baştosun'un ifadesi kan dondurdu.

Hasan Ozan Baştosun, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Soruşturma sonrası Baştosun hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

25 Nisan'daki duruşmasında, savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında, sanık Baştosun'un 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

HASAN OZAN BAŞTOSUN NE CEZA ALDI?

Sanığın yargılanmasına bugün İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasıyla devam edildi.

mahkeme heyeti, tutuklu sanık Baştosun'u 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, indirim de uygulamadı.

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cinayet İzmir Fulya Öztürk
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