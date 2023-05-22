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Furkan isminin anlamı nedir, özellikleri nelerdir? Furkan ismi Kur'an'da geçiyor mu, ismin kökeni nedir?

11.05.2023 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok ebeveyn çocuklarına verecekleri isim konusunu ciddiye alır ve bu konuda araştırma yaparlar. İsmin karakteri etkilediğine inanıldığından, bebeğe verilecek ismin de olumlu bir anlam taşıması istenir. Yeni doğacak çocuklarına isim koymak isteyen anne baba adaylarının araştırdığı isimler arasında Furkan adı yer alır. Furkan adı ülkemizde de sıklıkla kullanılan bu isimdir. Peki, Furkan ismi Kur'an'da geçiyor mu?

Furkan isminin anlamı nedir, özellikleri nelerdir? Furkan ismi Kur'an'da geçiyor mu, ismin kökeni nedir?

İsimlerin bilinen ve bilinmeyen birden fazla anlamı olabilir. Çok duyulan bir ismin daha önce hiç bilinmeyen bir anlamı olabildiği gibi, kökeni de farklı dillere uzanabilir. Günümüzde bu konuda detaylı olarak araştırma yapan kişilerin oranı giderek artıyor. Bunun nedeni ise kişilerin isim ve karakterleri arasında bir ilişki olduğuna inanılmasından dolayıdır. Bu yüzden yeni doğacak bebeklere isim vermek oldukça önem verilen bir süreçtir. Hayat boyu isimlerinin anlamlarını taşıyacak kişiler, bu duruma önem verdiğinden Furkan isminin anlamını da araştırır. Furkan ismi hakkında yapılan araştırmaya göre Türkiye genelinde toplamda 26.000 kişi Furkan ismine sahiptir.

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Furkan isminin anlamı nedir?

İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Furkan isminin kökeni Arapçaya dayanır. Dilimize Arapçadan geçtiği bilinir. Furkan adı ülkemizde sıklıkla karşılaşılan erkek isimlerinden biridir. Bu ismi beğenen ve yeni doğacak bebeğine vermek isteyen kişiler Furkan ne demek diye merak ederler. Furkan isminin birden fazla anlamı bulunur. Furkan doğru ve yanlışı ayırt edebilen kişi anlamına gelir. Furkan isminin TDK anlamı şu şekildedir:

  • İyi ile kötü ve doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren delil.
  • Hakkı bâtıldan ayırt etmesi sebebiyle Kur’ân-ı Kerîm’e verilen isim.
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Furkan ismi Kur'an'da geçiyor mu?

Çocuklarına isim vermek için araştırma yapan pek çok ailenin merak ettiği konulardan biri de ismin Kur’an’da geçip geçmediğidir. Furkan adı Arapça kökenlidir. Yapılan araştırmalar sonucunda Kur’an'da yer aldığı görülür. Ayrıca Furkan adı, Kuran'da faziletli isimler arasında yer geçer. Kuran'da Furkan isminin anlamı, hakkı batıldan ayırma anlamına gelir. Bununla birlikte Kuran'da Furkan isminde bir sure de bulunur.

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Furkan ismi özellikleri nelerdir?

Birçok insan isimlerin, bireyin karakteri üzerinde etkiye sahip olduğuna inanırlar. Bu nedenle isim konularında pek çok araştırma yapılır. Furkan isminin karakter özellikleri aşağıdaki gibidir:

  • Ev yaşamına ve ailelerine düşkün bir yapıları bulunur. Sorumluluk sahibidirler.
  • Maymun iştahlı oldukları bilinir ve yeni şeyler deneyimlemek isterler. Kendilerine has yetenekleri sayesinde pek çok alanda iyidirler.
  • Liderlik vasıfları bulunur, bu nedenle pek çok kişi tarafından saygı duyulur ve sevilirler.
  • Cesur ve girişken bir yapıdadırlar. Her konuda fikir üretebilirler ve kişileri ikna edebilirler.
  • Maceraperest olduklarından birçok şeyi deneyimlemek isterler. Hayal kırıklığına uğramaktan kaçınırlar.
  • Mantıklı ve yetenekli olmaları bir yana duygusal yönleri de ağır basar. Kurnaz olmalarına rağmen, duygusal olduklarından dolayı çabuk kandırılabilir.
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