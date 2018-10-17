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Furkan Vakfı'na operasyonda yeni gelişme! 6 kişi hakkında tahliye kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 15:56 | Son Güncelleme

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik yargılamalara devam edildi. Son dakika haberine göre, mahkeme görülen duruşmada 6 kişi hakkında tahliye kararı verdi.

Furkan Vakfı'na operasyonda yeni gelişme! 6 kişi hakkında tahliye kararı

Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik düzenlen operasyonlarda, aralarında vakfın başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında 9'u tutuklu 45 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mahkeme görülen duruşmada 6 kişi hakkında tahliye kararı verdi.

Alparslan Kuytul ve iki kişinin tutukluluğu ise devam ediyor.

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furkan vakfı furkan eğitim ve hizmet vakfı tahliye

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