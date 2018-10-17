Furkan Vakfı'na operasyonda yeni gelişme! 6 kişi hakkında tahliye kararı

Adana'da, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik düzenlen operasyonlarda, aralarında vakfın başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.
Soruşturma kapsamında 9'u tutuklu 45 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Mahkeme görülen duruşmada 6 kişi hakkında tahliye kararı verdi.
Alparslan Kuytul ve iki kişinin tutukluluğu ise devam ediyor.
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