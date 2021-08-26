Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)

Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante, Veretout (Dk. 78 Villar), Zaniolo (Dk. 79 El Shaarawy), Pellegrini, Mkhitaryan (Dk. 72 Perez), Abraham (Dk. 65 Shomurodov)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres (Dk. 71 Serkan Asan), Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen (Dk. 71 İsmail Köybaşı), Siopis (Dk. 67 Yusuf Sarı), Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Cornelius (Dk. 19 Djaniny)

Goller: Dk. 20 Cristante, Dk. 65 Zaniolo, Dk. 84 El Shaarawy (Roma)

Sarı kartlar: Dk. 38 Veretout, Dk. 90+1 Mancini (Roma), Dk. 39 Siopis, Dk. 85 Edgar le, Dk. 90+1 Djaniny (Trabzonspor)

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Trabzonspor, Roma’ya 3-0 yenilerek, Avrupa kupalarına veda etti.

47. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Hamsik’in sağdan kullandığı köşe atışında, ceza sahasında topa iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda Roma kalecisi Patricio, topu güçlükle dışarı çeldi.

54. dakikada, ev sahibi takım gole yaklaştı. Karsdorp’un sağ kanattan ortaladığı topa, Abraham iyi yükselerek kafa vuruşu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır’ın müdahalesiyle top direkten döndü.

62. dakikada Trabzonspor atağında sol kanattan yapılan ve kafalardan seken topa, Hamsik ceza sahası sağ çaprazında sert vurdu ancak kaleci Patricio, gole izin vermedi.

64. dakikada Roma'da Veretout'un derinlemesine gönderdiği topa iyi hareketlenen Zaniolo, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu ve farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

81. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından çektiği şutta Patricio, topu kontrol etti.

84. dakikada Roma farkı 3'e çıkardı. Pellegrini’nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren El Shaarawy, rakiplerini geçerek önünü boşalttı ve penaltı noktası üzerinden çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 3-0.

Roma'ya ilk maçta 2-1 yenilen Trabzonspor, rövanşta da 3-0 yenilerek UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne play-off turundan veda etti.

