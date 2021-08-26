HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

26.08.2021 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Roma: 3 - Trabzonspor: 0

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)

Roma: Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante, Veretout (Dk. 78 Villar), Zaniolo (Dk. 79 El Shaarawy), Pellegrini, Mkhitaryan (Dk. 72 Perez), Abraham (Dk. 65 Shomurodov)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres (Dk. 71 Serkan Asan), Edgar Ie, Vitor Hugo, Trondsen (Dk. 71 İsmail Köybaşı), Siopis (Dk. 67 Yusuf Sarı), Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Cornelius (Dk. 19 Djaniny)

Goller: Dk. 20 Cristante, Dk. 65 Zaniolo, Dk. 84 El Shaarawy (Roma)

Sarı kartlar: Dk. 38 Veretout, Dk. 90+1 Mancini (Roma), Dk. 39 Siopis, Dk. 85 Edgar le, Dk. 90+1 Djaniny (Trabzonspor)

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Trabzonspor, Roma’ya 3-0 yenilerek, Avrupa kupalarına veda etti.

47. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Hamsik’in sağdan kullandığı köşe atışında, ceza sahasında topa iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda Roma kalecisi Patricio, topu güçlükle dışarı çeldi.

54. dakikada, ev sahibi takım gole yaklaştı. Karsdorp’un sağ kanattan ortaladığı topa, Abraham iyi yükselerek kafa vuruşu yaptı. Kaleci Uğurcan Çakır’ın müdahalesiyle top direkten döndü.

62. dakikada Trabzonspor atağında sol kanattan yapılan ve kafalardan seken topa, Hamsik ceza sahası sağ çaprazında sert vurdu ancak kaleci Patricio, gole izin vermedi.

64. dakikada Roma'da Veretout'un derinlemesine gönderdiği topa iyi hareketlenen Zaniolo, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ağlarla buluşturdu ve farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

81. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından çektiği şutta Patricio, topu kontrol etti.

84. dakikada Roma farkı 3'e çıkardı. Pellegrini’nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren El Shaarawy, rakiplerini geçerek önünü boşalttı ve penaltı noktası üzerinden çektiği şutla topu ağlara gönderdi: 3-0.

Roma'ya ilk maçta 2-1 yenilen Trabzonspor, rövanşta da 3-0 yenilerek UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne play-off turundan veda etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDeniz Akkaya cezaevinden çıktı!Deniz Akkaya cezaevinden çıktı!
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Roma

En Çok Okunan Haberler

Kabil'de korkutan patlamalar! Peş peşe açıklamalar geldi

Kabil'de korkutan patlamalar! Peş peşe açıklamalar geldi

İkramiyeden tüm memurlar yararlanamayacak

İkramiyeden tüm memurlar yararlanamayacak

26 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

26 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakipleri belli oldu

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakipleri belli oldu

Korkulan oldu! ABD helikopteri Taliban'ın eline geçti

Korkulan oldu! ABD helikopteri Taliban'ın eline geçti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır

15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır

13 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurdu! Sebebi "Pes" dedirtti

13 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurdu! Sebebi "Pes" dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.