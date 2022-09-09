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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

09.09.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ferencvaros: 3 - Trabzonspor: 2

Stat: Groupama Arena

Hakemler: Fabio Maresca, Giovanni Baccini, Davide Imperiale (İtalya)

Ferencvaros: Dibusz, Wingo, Knoester, Mmaee, Civic, Vecsei (Dk. 76 Laidouni), Besic (Dk. 90 Kovacevic), Nguen (Dk. 76 Gojak), Zachariassen, Traore, Boli (Dk. 20 Botka)

Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Larsen, Bartra, Hugo (Dk. 46 Eren Elmalı), Denswil (Dk. 72 Djaniny), Gbamin (Dk. 46 Hamsik), Bakasetas, Bardhi (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Abdülkadir Ömür (Dk. 60 Umut Bozok), Trezeguet, Gomez

Goller: Dk. 5 ve 44 (penaltıdan) Nguen, Dk. 29 Traore (Ferencvaros) Dk. 39 Gomez, Dk. 71 Umut Bozok, (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 16 Civic (Ferencvaros)

Sarı kartlar: Dk. 41 Besic, Dk. 80 Wingo, Dk. 86 Dibusz, Dk. 90+2 Laidouni (Ferencvaros) Dk. 42 Bardhi (Trabzonspor)

BUDAPEŞTE (AA) - UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor, konuk olduğu Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 3-2 yenildi.

51. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışı sonrası ceza alanı içinde uygun durumdaki Trezeguet'nin kafa vuruşunda, top direğin üzerinden auta çıktı.

53. dakikada Wingo'nun ceza alanı dışından sert şutunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

59. dakikada Eren Elmalı'nın soldan pasına hareketlenen Bakasetas'ın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Dibusz topu kontrol etti.

67. dakikada Besic'in pasında ceza alanı içinde topu iyi kontrol eden Traore'nin sert şutunda kaleci Muhammet Taha Tepe, meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

71. dakikada Trabzonspor, farkı tekrar 1'e düşürdü. Gomez'in pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Umut Bozok, yerden vuruşla topu kaleci Dibusz'un solundan filelerle buluşturdu: 3-2.

83. dakikada Gojak'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Muhammet Taha Tepe, sol tarafına gelen topu yatarak kornere çeldi.

87. dakikada Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın golü Video Yardımcı Hakem uyarısıyla, pozisyonda ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

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UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Macaristan ferencvaroş

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