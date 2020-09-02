Futbolcu, eşini ve çocuklarını gözleri yüzünden evden kovdu

Nijerya’nın Sunshine Stars takımında forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Wasiu Jimoh, dünyadaki ayrımcılığın dil, din, cinsiyet, mezhep ve ırktan da öteye geçtiğini gösteren bir olaya imza attı. Son yıllarda artan ayrımcılığa bir yenisini ekleyen Jimoh, eşi Risikat ve iki çocuğunu, gözleri mavi olduğu gerekçesiyle evden kovdu.

Risikat’ın açıklamaları, Nijerya’da gözleri mavi olan insanların uğradığı ayrımcılığı gözler önüne serdi. Nijerya’da çocukları ile birlikte sadece göz renkleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayan Risikat, BBC’ye yaptığı açıklamada yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

“Kocam beni ve çocuklarımı mavi gözlerimiz yüzünden kovdu. Tıpkı çocuklarım gibi mavi gözlerim nedeniyle eşimin ailesi evlenmemizi istememişti. O’na tepki göstererek ‘Hep böyle mavi gözlü çocukların mı olsun istiyorsun?’ diye sormuşlar. İki çocuğumuz da mavi gözlü doğdu. ‘Gözlerini görmüyor musun? Bütün çocuklarının böyle doğmasını mı istiyorsun?.’ Kocama bunları söylüyorlardı. Bize karşı davranışları değişti.”