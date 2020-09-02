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Futbolcu, eşini ve çocuklarını gözleri yüzünden evden kovdu

DÜNYA HABERLERİ  | 02.09.2020 15:36 | Son Güncelleme

Nijerya'da yaşanan bir olay, dünyada ayrımcılığın ne boyutlara geldiğini gözler önüne serdi. Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocukları sırf göz renkleri faklı olduğu için evden kovdu.

Futbolcu, eşini ve çocuklarını gözleri yüzünden evden kovdu

Nijerya’nın Sunshine Stars takımında forma giyen 23 yaşındaki forvet oyuncusu Wasiu Jimoh, dünyadaki ayrımcılığın dil, din, cinsiyet, mezhep ve ırktan da öteye geçtiğini gösteren bir olaya imza attı. Son yıllarda artan ayrımcılığa bir yenisini ekleyen Jimoh, eşi Risikat ve iki çocuğunu, gözleri mavi olduğu gerekçesiyle evden kovdu.

Risikat’ın açıklamaları, Nijerya’da gözleri mavi olan insanların uğradığı ayrımcılığı gözler önüne serdi. Nijerya’da çocukları ile birlikte sadece göz renkleri nedeniyle ayrımcılığa uğrayan Risikat, BBC’ye yaptığı açıklamada yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

“Kocam beni ve çocuklarımı mavi gözlerimiz yüzünden kovdu. Tıpkı çocuklarım gibi mavi gözlerim nedeniyle eşimin ailesi evlenmemizi istememişti. O’na tepki göstererek ‘Hep böyle mavi gözlü çocukların mı olsun istiyorsun?’ diye sormuşlar. İki çocuğumuz da mavi gözlü doğdu. ‘Gözlerini görmüyor musun? Bütün çocuklarının böyle doğmasını mı istiyorsun?.’ Kocama bunları söylüyorlardı. Bize karşı davranışları değişti.”

Eşinin kendisini evden kovmasının ardından ailesinin yanına döndüğünü belirten Risikat “Çocuğum Arapça derslerine gittiğinde diğer çocuklar ‘Cadı gözleri!’ diyerek alay etmiş. Çocuklarımın gözünde bir sıkıntı yok. Çok iyi görüyorlar. Ben de çok iyi görüyorum. İnsanlar beni mahallede görünce ‘Şunun gözlerine bak’ diyor. Beni gören bir çocuk korkup kaçabiliyor. Ama bizim gözlerimizde bir sorun yok” ifadelerini kullandı.

GÖZLERİ NEDENİYLE TERK ETMEDİM”

Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh ise eşini göz renkleri nedeniyle terk etmediğini savundu. Jimoh, yaptığı açıklamada “Beni mutlu edemiyordu. O nedenle ayrıldık” dedi.

Risikat’ın gözlerine aşık olduğunu belirten Jimoh, “Onunla evlenme nedenim mavi gözleriydi. Onu terk etmemin nedeni artık davranışlarının değişmesi oldu. Sürekli kendisine iyi davranmadığımı söylüyordu. Bu yüzden sık sık kavga ediyorduk. Ayrılma nedenimiz kesinlikle gözleri değil” şeklinde konuştu.

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