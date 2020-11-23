Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...

Sosyal paylaşım platformu TikTok'ta bu kez bir timsahın av sahnesi gündem oldu. Küçük köpeği Gunner'i bir timsahın dişleri arasında gören Richard Wilbanks hiç düşünmeden göle atladı.

@wingwomanmc would you? Walking the dog in florida around any body of water this is a risk we take. Florida wildlife be savages sometimes. ♬ original sound - MelissaChipps

Timsahın güçlü çenesinden köpeğini zor da olsa kurtaran Richard, 'hiç düşünmeden suya atladım. Füze gibi köpeğime atladı inanılmaz bir andı' diye konuştu.

