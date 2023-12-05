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G20 Liderler Zirvesi öncesi kriz! Putin nasıl katılacak? Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama kararı vermişti

05.12.2023 15:37 | Son Güncelleme:
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Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı çıkardığı Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Brezilya'daki G20 Liderler Zirvesi'ne nasıl katılacağı merak konusu oldu. Her halükarda öyle ya da böyle Rusya’nın forumda yer almaya devam edeceğini vurgulayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'le ilgili soruya "Henüz iş o noktaya gelmedi" diyerek yanıt verdi.

G20 Liderler Zirvesi öncesi kriz! Putin nasıl katılacak? Uluslararası Ceza Mahkemesi tutuklama kararı vermişti

Brezilya'da 2024 sonbaharında yapılacak olan G20 Liderler Zirvesi öncesi 'Putin' krizi yaşanıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı çıkardığı Devlet Başkanı Putin'in söz konusu toplantıya nasıl katılacağı şimdiden merak konusu oldu.

BREZİLYA LİDERİ, DAVET EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesinin kararını tanımasına rağmen gelecek yıl Rio de Janiro’da yapılacak G20 zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i davet edeceğini açıklamıştı.

Lula da Silva, daha sonra Putin’in zirveye katılması halinde tutuklanmasının hükümetinin değil, yargının yetkisinde olduğunu ifade etmişti.

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KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'le ilgili soruya “Henüz iş o noktaya gelmedi.” diyerek yanıt verdi.

Peskov, her halükarda öyle ya da böyle Rusya’nın forumda yer almaya devam edeceğini vurguladı.

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Ayrıca Peskov, Putin’in yarın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan’a resmi ziyarette bulunacağını belirterek, her iki ziyaretin bir gün süreceğini ifade etti.

Rus lider Putin, kasım ayında Hindistan’da düzenlenen çevrim içi G20 liderler zirvesine katılmıştı.


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