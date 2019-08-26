HABER

G7 ülkelerinden Amazon yangınları için 20 milyon dolar bağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 17:01 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkenin liderleri, Amazon yangınları için 20 milyon dolar bağış yapma kararı aldı.Fransa’nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’nde liderler, dünya oksijeninin yüzde 20’sini üreten Amazon yağmur ormanlarındaki yangınlar için bağış yapma kararı aldı.

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 7 ülkenin liderleri, Amazon yangınları için 20 milyon dolar bağış yapma kararı aldı.
Fransa’nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’nde liderler, dünya oksijeninin yüzde 20’sini üreten Amazon yağmur ormanlarındaki yangınlar için bağış yapma kararı aldı. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 ülkelerinin Amazon yangınlarıyla mücadele eden ülkeler için 20 milyon dolarlık yardım paketi oluşturacaklarını açıkladı. Amazon ormanlarının gezegenin akciğerleri olduğunu söyleyen Macron, liderlerin Afrika’da da benzer destek olasılığı üzerinde çalıştığını söyledi.
Macron’un ABD Başkanı Trump’ın iklim konferansına katılmamasına rağmen ABD’nin yardım girişimini desteklediğini ifade etmesi ise dikkat çekti.
Amazonlarda bu yıl toplam 41 bin yangın kaydedildi. Uzmanlar, yangınların çoğunun tarlaları temizleyen çiftçiler tarafından başlatıldığını öne sürdü.
Öte yandan, Oscar ödüllü ünlü aktör Leonardo DiCaprio’nun kurduğu çevre örgütü olan Earth Alliance, Amazon ormanlarındaki yangınlar için 5 milyon dolarlık bağış yapacağı belirtildi.
Fransa’da 3 gündür devam eden zirve ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un akşam saatlerinde düzenleyecekleri ortak basın toplantısıyla sona erecek.

Evi taş yağmuruna tuttular! 250 kişinin elinden zor aldılar Evi taş yağmuruna tuttular! 250 kişinin elinden zor aldılar
Terme’de sel çiftçiyi vurduTerme’de sel çiftçiyi vurdu
Gediz’de madende göçük: 2 yaralıGediz’de madende göçük: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Altınla ilgili önemli tahmin!

Altınla ilgili önemli tahmin!

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Davutoğlu'nun sözleri olay olmuştu! HDP ve CHP harekete geçti

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Emniyet ve MİT'ten ortak FETÖ operasyonu

Ortak operasyon! Kritik ismi yakalandı

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Şehitlerimize son veda! Böyle uğurladılar

Şehitlerimize son veda! Böyle uğurladılar

Son dakika: CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan’a silahlı saldırı!

CHP'li başkana silahlı saldırı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

TSK'da 5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.