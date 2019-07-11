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Gabon Cumhurbaşkanının sağlığı ülkede tartışma konusu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 15:58 | Son Güncelleme

Muhalefet ve sivil toplum kuruluşları Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun ülke dışındaki toplantılara gidememesini eleştiriyor

Orta Afrika ülkesi Gabon'da ekimde felç geçirdikten sonra gördüğü 4 ay tedavinin ardından ülkesine dönen Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun ülke dışına çıkmaması polemiğe sebep oldu.

Yerel basındaki haberlere göre, muhalefet ve sivil toplum kuruluşları Cumhurbaşkanı Bongo'nun sağlığına tam kavuşmadığı gerekçesiyle Nijer'de hafta sonunda yapılan Afrika Birliği 12. Olağanüstü Zirvesi dahil kıtasal toplantılara katılmamasını eleştirdi.

Muhalefetteki 7MP partisinin lideri Joel Ngoueneni Ndzengouma, Bongo'nun sağlık durumunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini, aksinin güç boşluğu anlamına geleceğini söyledi.

Başbakan Julien Nkoghe Bekale, ülkede güç boşluğu olmadığını ifade etti.

Devlete ait medya organları düzenli olarak Bongo'nun cumhurbaşkanlığı sarayındaki görüntülerini yayınlıyor ancak Gabonluların bir kısmı görüntüleri sorguluyor.

Muhalefet ve bazı sivil toplum kuruluşları, Cumhurbaşkanı Bongo'nun bağımsız bir sağlık muayenesinden geçmesini talep ediyor.

- Bongo'nun rahatsızlanması ve darbe girişimi

Ekim 2009'dan bu yana cumhurbaşkanlığı görevini sürdüren Bongo, Suudi Arabistan'a gittiği 24 Ekim 2018'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Felç geçirdiği ortaya çıkan Bongo'nun, Riyad'da başlayan tedavisi Fas Kralı 6. Muhammed'in daveti üzerine 29 Kasım'da gittiği Fas'ta devam etmişti. Bongo, genel seçim sonuçları neticesi atadığı yeni hükümetin üyelerinin yemin töreninde bulunmak üzere 15 Ocak'ta ülkesine dönmüştü.

Cumhurbaşkanı Bongo'nun yokluğunda Gabon'da 7 Ocak sabahı Ulusal Radyo'yu işgal eden bir grup asker, bildiri okuyarak yönetime el koyduklarını duyurmuştu. Küçük çaplı darbe girişimi birkaç saat içinde bastırılmıştı. 15 Ocak'ta yeni hükümeti atayan Bongo, anayasa gereği kabine üyelerinin yemin töreninde bulunmak üzere 83 gün sonra ülkesine dönmüştü.

Tedavi için birkaç kez daha Rabat'a giden Bongo, 23 Mart'ta Gabon'a kalıcı olarak dönmüştü.

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