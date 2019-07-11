Gabon Cumhurbaşkanının sağlığı ülkede tartışma konusu oldu

Orta Afrika ülkesi Gabon'da ekimde felç geçirdikten sonra gördüğü 4 ay tedavinin ardından ülkesine dönen Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun ülke dışına çıkmaması polemiğe sebep oldu.

Yerel basındaki haberlere göre, muhalefet ve sivil toplum kuruluşları Cumhurbaşkanı Bongo'nun sağlığına tam kavuşmadığı gerekçesiyle Nijer'de hafta sonunda yapılan Afrika Birliği 12. Olağanüstü Zirvesi dahil kıtasal toplantılara katılmamasını eleştirdi.

Muhalefetteki 7MP partisinin lideri Joel Ngoueneni Ndzengouma, Bongo'nun sağlık durumunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini, aksinin güç boşluğu anlamına geleceğini söyledi.

Başbakan Julien Nkoghe Bekale, ülkede güç boşluğu olmadığını ifade etti.

Devlete ait medya organları düzenli olarak Bongo'nun cumhurbaşkanlığı sarayındaki görüntülerini yayınlıyor ancak Gabonluların bir kısmı görüntüleri sorguluyor.

Muhalefet ve bazı sivil toplum kuruluşları, Cumhurbaşkanı Bongo'nun bağımsız bir sağlık muayenesinden geçmesini talep ediyor.

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