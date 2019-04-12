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Gabon'da lise ve kolejlerde eğitime ara verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 04:33 | Son Güncelleme

Eğitim Bakanlığı, öğrencileri pazartesiden bu yana burslarla ilgili reformları protesto eden lise ve kolejlerde eğitime ikinci bir emre kadar ara verdi

Gabon'da hükümetin, lise ve kolejlerde ikinci bir emre kadar eğitime ara verdiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Eğitim Bakanlığı, öğrencileri hafta başından bu yana burslarla ilgili reformları protesto eden lise ve kolejlerde, ikinci bir emre kadar eğitime ara verme kararı aldı.

Öğrenciler, devlet burslarındaki yaş sınırlarının daraltılarak zorlaştırılmasını protesto ediyor.

Protestolarda, başkent Libreville ile Port-Gentil kentinde öğrencilerin polis tarafından tartaklanarak tutuklandığı iddia ediliyor.

Gabon Başbakanı Julien Nkoghe, bütçedeki kesintileri ve ekonomik sıkıntıları gerekçe göstererek bursların kısıtlanmasını savunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gabon kapatıldı lise ve kolejler

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