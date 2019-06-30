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Gagauz Özerk Yeri'ndeki başkanlık seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 23:54 | Son Güncelleme

Merkez Seçim Komisyonu, Gagauz Özerk Yeri'nde seçime katılım oranın yüzde 50,35 olduğunu açıkladı

KOMRAT (AA) - Moldova Cumhuriyeti'ne bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi yüzde 50,35 katılım oranıyla tamamlandı.

Merkez Seçim Komisyonundan açıklanan ilk verilere göre, Gagauz Özerk Yeri'nde seçime katılım yüzde 50,35 olarak kaydedildi.

Komisyon, başkanlık seçimi için verilen oyların sayım işlemini sürdürüyor.

Mevcut Başkan İrina Vlah'ın yeniden aday olduğu seçimde, Gagauz Halkı Harekatı lideri İvan Burgucu, eski Moldova Demokrat Partisi (PDM) üyesi Dmitriy Monol ve Gagauz Özerk Yeri Meclisi "Halk Topluşu" üyesi Sergey Çimpoeş başkanlık için yarıştı.

Vlah, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Seçimlerin geçerli olması dolayısıyla herkesi kutluyorum. Seçimlerde oy kullananlara teşekkür ediyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Başkanlık seçimleri Gagauz Özerk Yeri

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