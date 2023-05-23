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Galata'da şüpheli çanta paniği: Çığlık çığlığa kaçarken birbirlerini ezdiler! Korku dolu anlar kamerada

23.05.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galata Kulesi Meydanı’nda geçtiğimiz aylarda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir binanın girişinde unutulan şüpheli çanta paniğe yol açtı. Çantayı eline alan bir kişi ise, “Ben kendimi öldürmek istiyorum. Hayattan zevk almıyorum" diyerek çantayı vatandaşların üzerine fırlattı. İnsanlar o anda can havliyle koşarak adeta birbirlerini ezdi. Vatandaşların büyük korku yaşadığı dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı’nda geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, bir binanın kapı girişinde unutulan veya bırakılan bir çanta paniğe neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Etrafta bulunan kafeler de boşaltıldı.

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“ÖLMEK İSTİYORUM” DİYEREK ÇANTAYI FIRLATTI

Bomba imha uzmanları olay yerine beklenildiği esnada güvenlik şeridini aşan bir şahıs, “Ben kendimi öldürmek istiyorum. Hayattan zevk almıyorum" diyerek çantayı kucakladı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası şahıs şüpheli çantayı vatandaşların üstüne attı. Şüpheli çantayı fırlatan şahıs büyük paniğe neden oldu. Kafelerde oturan vatandaşlar çığlık atarak koşmaya başladı. Bombayı havaya atan şahıs ise gözaltına alındı.

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Şüpheli çanta, olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantadan, çocuk bezi, patlamış mısır, yiyecek ve kıyafetler çıktı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çantadan çıkan malzemeler incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA ADETA BİRBİRLERİNİ EZDİLER

Yaşananlar o dehşet anlarına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şahsın çantayı atmasıyla birlikte meydandaki çok dayıda vatandaş cadde üzerinde koşmaya başlıyor. O esnada kafeteryanın dışında oturanlara, koşanlar çarpıyor. Masa ve sandalyelerin devrildiği olayda vatandaşlar can havliyle çığlık çığlığa kaçmaya devam ediyor.

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İHA

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çanta galata

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