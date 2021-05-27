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Galata Kulesi'nden düşen 20 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

27.05.2021 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galata Kulesi'nin seyir terasından düşen Hilal Yağmur (20) hayatını kaybetti. Hilal Yağmur'un düşme nedeni henüz belirlenemezken, polis intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Galata Kulesi'nden düşen 20 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Olay, Galata Kulesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuleyi gezen Hilal Yağmur, henüz belirlenemeyen bir nedenle seyir terasından düştü. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Hilal Yağmur'a kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen genç kadın hayatını kaybetti.

Polis, Hilal Yağmur'un düştüğü yeri şeritle kapattıktan sonra incelemelerde bulundu. Bu sırada, toplananlardan bazılarının çalışmaları izleyerek cep telefonlarıyla kaydetmeye çalışması dikkat çekti. Yapılan incelemelerin ardından Hilal Yağmur'un cenazesi Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, genç kadının intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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"BU KAÇINCI OLDU, ÖNLEM ALMALARI LAZIM"

Polisin, ceset üzerinde yaptığı incelemeler sürerken, olay yerine 20 metre uzaklıkta ise bir evlenme teklifi kutlaması yaşandı. Genç bir kadının kuleden atlayarak yaşamına son verdiğinden habersiz olan gençlerin konfeti ve balonlar eşliğinde gerçekleştirdiği kutlama polisin uyarısının ardından sona erdirildi. Olay yerinin karşısında bir esnaf lokantasında aşçılık yapan Mustafa Özdemir, "Birdenbire bir ses geldi sanki çuval atılır da pat diye ses yapar. Bir de baktık ki yerde yatıyor. Hiç hareket ya da ses yok. Bu kaçıncı oldu, buraya bir önlem almaları lazım" dedi. (DHA)
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