Galatasaray - Alanyaspor maçının ardından

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray ile Corendon Alanyaspor'un 2-2 berabere kaldığı Spor Toto Süper Lig 11'inci hafta maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Bugün çok iyi başladığımız bir karşılaşma ve 2-0'ı bulduk. Belki maç hakemin dahili olmasa ilk yarıdan 3-4'e, ikinci yarıda daha farklı sayılara gidebilecek bir karşılaşmaydı. Maalesef her zamanki gibi hakem dahili, oyun içerisine girmesi ve sonuca direkt etki eden bir hata yaptığını düşünüyorum. Çok açık bir şekilde kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Hakem maç içerisinde vermediği faullerle bu faulün bir standardının olmadığını düşünüyorum. Standardı olan bir sistem yok. Herkes farklı karar veriyor. Oyun da hızlandıkça zaten iyi oynayan takım da hoşlarına gitmiyor. Oyun içerine girme gereği duyuyorlar. Bugün iyi oyunumuz, 10 kişi kalsak da iyi oynadık. İlk yarıda net pozisyonlar bulduk. İkinci yarı 60'ıncı dakikadan sonra enerjimiz düştü. Oyuncu değişiklikleri yaptık. Son bölümden kendi hatamızdan kornerdeki tecrübesizliğimiz oldu. Orayla ilgili çok sinirliyim. Oyuncularıma da içeride tepki verdim. Kabul edilebilecek korner atışı değil. Kenardan çok bağırdım. Bu anlamda çok zeki zeki bir takım değiliz. İçeride de oyuncularımız müdahale etmedi. Bu kadar büyük mücadele, bu kadar emek verdiler, çok küçük hatayla o top gol oldu. Oyuncuların daha akıllı olması gerekiyor. Süper Lig seviyesindeyiz. O dakikada 10 kişi kalmış takım orada topu kenarda tutar, stoperleri gitmez. Maalesef maçın sonunda 2-2 beraberlik aldık. İyi bir oyun ortaya koyduk. Bundan sonraki haftalar için yol bize gösterecek bir oyun ortaya koyduk. İnşallah bundan sonraki haftalarda da hakem atamaları yine Galatasaray'ın aleyhine olmaz. Burada bir inatlaşma var. Galatasaray'ın istemediği hakemleri her hafta veriyorlar. Buradaki inatlaşma nereye kadar gidecek. Kime ne fayda verecek. Türkiye futboluna ne fayda verecek, hiç bilmiyoruz. Kırmızı kart özelinde değil, oyun içerisinde de birçok pozisyonda Galatasaray seyircisinin sinirleriyle oynamak için her şey yapıldı. Geçen haftalarda da görmüştük. Geçen hafta siz ne oynadınız da konuşuyorsunuz dediler. Benim ne oynayıp, oynamadığım çok önemli değil. 1'inci dakikada penaltı oluyorsa, VAR'daki arkadaş da uyumayacak, o penaltıyı verecek. Ben maça golle başlayacağım ve belki çok iyi oynayacağım. Bu kimseyi ilgilendirmez. Sen benim emeğimin karşılığını vereceksin. Her hafta aynı şey. Galatasaray kulübünden, taraftarından ne isteniyor farkında değilim. Biz takım olarak bunun karşılığını sahada vereceğiz. Elimizden geldiğince daha iyisini yapacağız. Bunlar bizi hırslandırıyor."

"YÜZDE 100 GOL POZİSYONU ORTADA YOK"

"Ben bu kadar net bir kırmızı kart, hakemin oyun içerisinde hemen gidip vermesine şaşırdım. Bundan daha sert faullere faul vermedi iki takım için de. Top Muslera'ya gidiyor zaten. Diğer taraftan bir adamımız daha geliyor. Yüzde 100 gol pozisyonu ortada yok. Bu benim değerlendirmem. İlk yarıyı bitirme şekli bile maçtaki hakemin niyetini ortaya koyuyor. Alanyaspor hücumu bitirene kadar bekledi, tam hızlı hücuma çıktık, maçı bitirdi. Burada hakemin niyetini görüyoruz. Geniş bir kadrom var. Bu kadro içerisinde diğer oyuncularımıza şans vereceğiz. Bugünkü yaşadığımız şanssızlık, sağ beki kart görmesi sol bekin de sakatlanması. Dubois sol ve sağ bek için yedek olarak aldığımız için bu maç için baktığımızda iki taraftan sıkıntı yaşadık. Özellikle sol beke tekrar oyuncu koymakta sıkıntı yaşadık. Berkan'ı değerlendirdik sonra Abdülkerim'i oraya çektik. Maçın sonlarına doğru 5'ye döndü. Bundan sonraki haftalar için oynayabilecek oyuncularımız var. Bunu kupa maçında birçok oyuncumuz bunu gösterdi."

"ICARDI MUHTEŞEM BİR OYUN ORTAYA KOYDU"

"Icardi muhteşem bir oyun ortaya koydu. Hem gol attı hem gol attırdı. Koştu, mücadele etti. Takım ruhunu ortaya çıkarttı, sorumluluk aldı. Net bir şekilde ortada. Çok disiplin, çok karakterli, birbirini çok seven bir takımımız var. Dışarıda bizim hakkımızda her türlü algı yapılacak, biliyoruz. Rashica da sahanın en iyilerinden birisiydi. Çok iyiydi. Oynamadan geldi, formunu yakaladı. Sağ kanatta takımı ilk yarı lokomotif olarak öne taşıdı. Çok iyi ve karakterli bir oyuncu. Bugünkü performansından çok memnunum. İnşallah bundan sonraki haftalarda da devam edecek."

FRANCESCO FARIOLI: MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ

Francesco Farioli ise şöyle konuştu:

"Öncelikle maçı 2'ye bölmememiz gerekiyor. Çünkü Galatasaray 10 kişi kalana kadar farklı bir mücadele vardı. Oyunun ilk 15 dakikasında bizim oyuncularımız atmosfer baskısından kendini izole etmeye çalıştı. Çok fazla yanlış kararlar verdik, kırmızı karta kadar. Bunun sadece teknik hatalarla değil, Galatasaray sahada içerisinde baskı kalitesi ve tribün atmosferi bunda etkili oldu. Güzel olan nokta; oyuncularımız, oyun planından kopmadı. Şuurlarını kaybetmediler, kartların ardından. Planlı bir şekilde devam ettik. Bugün sanırım 1 puan iki takım için de gayet adil. Hem biz hem de Galatasaray açık oynayarak, galibiyeti zorladı. İki taraf da 1 puanla ayrıldı. Sanırım maçın hakkı buydu."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Francesco Farioli'nin açıklamaları

- Okan Buruk'un açıklamaları

