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Galaxy A01 Core özellikleri şimdiden belli oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.06.2020 12:30 | Son Güncelleme

Amiral gemisi modellerini tanıttıktan sonra orta segmente de yatırım yapan Samsung, şimdilerde ise giriş segmentine odaklanmak istiyor. Galaxy A01 Core olarak isimlendirilecek olan bu model, 100 dolar bandını aşmadan uygun fiyatlı telefonlar arasına çok yakında etkilenecek.

Galaxy A01 Core özellikleri şimdiden belli oldu

Aşırı uygun fiyatı ile ön plana çıkacak olan telefonun bugün ise özellikleri belli oldu.

Telefonda 1.5 GHz hızında çalışan dört çekirdekli MediaTek MT6739WW yonga seti yer alacak. 1 GB RAM ile Android Go tabanlı uygulamaları akıcı bir şekilde çalıştıracak olan bu telefonda 720 x 1480 piksel çözünürlüğünde 320 PPI değerli ekran ile gelecek.

Kutusunan Android 10 ile çıkacağı görünen telefonun Temmuz ayında Çin ve Hindistan pazarına özel olarak satışa sunulacağı söyleniyor. Tasarımsal açıdan Apple’ın iPhone SE 2020 modeli gibi kalın bir çerçeveyi tercih eden Samsung, muhtemelen bu telefonunda tek kamera kurulumuna yer verecek.

Uygun fiyatlı telefonlar arasında rakipleri ile mücadele edecek olan bu modelin maalesef ki ülkemizde satışa sunulmayacağını düşünüyoruz. 1 GB RAM’i ile bu telefonun nasıl bir Android 10 deneyimi sunacağı ise büyük merak konusu. Günlük kullanım için sıradan bir telefon isteyenlere hitap edecek olan bu model bakalım Çinli rakiplerinin 2 GB RAM’li modelleri karşısında ne yapacak?

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