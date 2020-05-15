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Galaxy A20s güncellendi: Samsung Galaxy A21s tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 15.05.2020 15:30 | Son Güncelleme

Samsung, Samsung Galaxy A21s'in tanıtımını gerçekleştirdi. Samsung Galaxy A21s bataryası ve bir üst segmentteki akıllı telefonlara selam veren kameralarıyla öne çıkıyor. Peki Samsung Galaxy A21s özellikleri neler? Samsung Galaxy A21s fiyatı ne kadar?

Galaxy A20s güncellendi: Samsung Galaxy A21s tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung Galaxy A21s aslında bir süredir gelmesi beklenen bir akıllı telefondu. Zira, Galaxy A20s ile 2020'nin en çok satan akıllı telefonlar listesinde yedinci sırada bulunan Samsung, başarılı telefonunu güncellemek için kollarını sıvamıştı. Nitekim Galaxy A20s bugün Galaxy A21s'e güncellendi.

SAMSUNG GALAXY A21S TANITILDI! İŞTE ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy A21s özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekranın altında ise 8 çekirdekli Exynos 850 işlemcisi yatıyor. Exynos 850'ye modele göre değişen 3GB/4GB/6GB RAM ve 32GB/64GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefon tüm gücünü ise 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerindeki bataryasından alıyor.

Galaxy A21s özellikleri

Galaxy A21s'in en dikkat çeken yanlarından biri kameraları. Dört kamera kurulumu ile gelen akıllı telefon 48 MP ana kameraya ek olarak, 8 MP ultra geniş açılı kameraya, 2 MP derinlik kamerasına ve 2 MP makro kameraya yer veriyor. Galaxy A21s'in ön kamerası ise 13 MP çözünürlüğünde. Telefonun parmak izi okuyucusu da kameraların hemen altında bulunuyor.

SAMSUNG GALAXY A21S FİYATI

Samsung Galaxy A21s fiyatı Samsung Almanya sitesine göre 209 Euro olarak belirlenmiş durumda. Galaxy A21s siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleri ile 19 Mayıs'ta satışa sunulacak.

Samsung Galaxy A21s Teknik Özellikler

  • 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran
  • Exynos 850 işlemci
  • 3GB/4GB/6GB RAM seçeneği
  • 32GB/64GB depolama seçeneği (MicroSD kart desteği ile arttırılabilir)
  • 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sensörü + 2 MP makro kamera
  • 13 MP ön kamera
  • Bluetooth 5.0, 4G ve USB Type-C desteği
  • 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya
  • Android 10
  • One UI 2.0 arayüzü
  • Fiyat: 209 Euro
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