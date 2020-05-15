Galaxy A20s güncellendi: Samsung Galaxy A21s tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Samsung Galaxy A21s aslında bir süredir gelmesi beklenen bir akıllı telefondu. Zira, Galaxy A20s ile 2020'nin en çok satan akıllı telefonlar listesinde yedinci sırada bulunan Samsung, başarılı telefonunu güncellemek için kollarını sıvamıştı. Nitekim Galaxy A20s bugün Galaxy A21s'e güncellendi.

SAMSUNG GALAXY A21S TANITILDI! İŞTE ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy A21s özellikleri arasında 6,5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekranın altında ise 8 çekirdekli Exynos 850 işlemcisi yatıyor. Exynos 850'ye modele göre değişen 3GB/4GB/6GB RAM ve 32GB/64GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefon tüm gücünü ise 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh değerindeki bataryasından alıyor.

Galaxy A21s'in en dikkat çeken yanlarından biri kameraları. Dört kamera kurulumu ile gelen akıllı telefon 48 MP ana kameraya ek olarak, 8 MP ultra geniş açılı kameraya, 2 MP derinlik kamerasına ve 2 MP makro kameraya yer veriyor. Galaxy A21s'in ön kamerası ise 13 MP çözünürlüğünde. Telefonun parmak izi okuyucusu da kameraların hemen altında bulunuyor.