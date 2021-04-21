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Galaxy A22'nin tasarımı ve bazı özellikleri ortaya çıktı

21.04.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Hindistan gibi gelir düzeyi düşük ülkeleri Çinli rakiplerine kaptırdığından bu yana giriş segmentindeki model sayısını arttırdı. Güney Koreli teknoloji devinin bu kapsamda geliştirdiği cihazlardan birisi de Galaxy A22.

Galaxy A22'nin tasarımı ve bazı özellikleri ortaya çıktı

Genel kanı Galaxy A22’nin bir ya da iki ay içerisinde tanıtılacağı yönünde. Keza geçtiğimiz günlerde de telefonun bazı özellikleri sızdırılmıştı.

Sızdırılan bilgiler arasında cihazın kamera özellikleri ön plana çıkıyordu. Şimdi ise A22’nin tüm tasarım hatları ortaya çıktı. Dilerseniz A22 tasarımına aşağıdan göz atabilirsiniz.

galaxy-a22

İŞTE GALAXY A22'NİN SIZDIRILAN ÖZELLİKLERİ

Sızdırılan görsellerde de net bir şekilde görüldüğü üzere A22, damla çentik tasarımıyla gelecek. Telefonun alt çerçevesi ise güncel Samsung cihazlarına göre bir tık daha kalın görünüyor.

A22’nin arka tarafında 4’lü bir ana kamera modülü yer alıyor. Keza bu modülün özellikleri zaten geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. İddialara göre, telefonun arka yüzünde 48MP’lik ana kamera, 8MP’lik ultra geniş açılı kamera, 2MP’lik derinlik sensörü, 2MP’lik de makro kamera bulunacak. Ön yüzde ise 13MP’lik selfie kamerası yer alacak.

GALAXY A22'NİN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Omdia tarafından aktarılan verilere göre A21s modeli 19.4 milyon adet satmış. Dolayısıyla A22’den beklentiler bir tık daha fazla. Hem 4G, hem de 5G desteği sunacak olan modelin 5G versiyonunun 230 euro civarında olması bekleniyor.

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akıllı telefon Samsung
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